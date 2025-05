Kaspar Kaljurand: Põhja-Sakala kogukonna petitsioonis sisaldub avalik huvi

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei olnud põhjendatud Põhja-Sakala vallavolikogu otsus tuuleparkide eriplaneeringud lõpetada, sest kohalike vastuseis ei samastu ülekaaluka avaliku huviga. Ometi nähtub kohtupraktikast, et kogukonna huvi on avaliku huviga samastatav ning ka petitsiooni põhjendustest tuletatav, kirjutab Kaspar Kaljurand.

Nõustuda võib, et Põhja-Sakala vallavolikogu otsus ning petitsiooniga seotud seisukohad pidanuks olema paremini põhjendatud. Haldusakt on õiguspärane üksnes siis, kui see on antud pädeva organi poolt, õigusega kooskõlas, proportsionaalne ning kõiki olulisi asjaolusid arvestav. Õiguskantsler heidab Põhja-Sakala vallavolikogule õigustatult ette, et otsus on põhjendamata. Samas jätab õiguskantsler arusaamatult käsitlemata petitsioonis sisalduvad põhjendused.

Haldusorgan peab sageli haldusakti andmisel arvestama erinevate ja sageli vastandlike õigustega. Näiteks võib kaevandusloa andmisega tagada ettevõtluspõhiõiguse teostumist, ent samal ajal kahjustada oluliselt looduskeskkonda.

Nii ettevõtluspõhiõigus kui ka kohustus kaitsta keskkonda on põhiseaduse kaitse all. Aga ka "avalik huvi" määratlemata õigusmõistena on kogu võrrandis oluline, sest võib olla põhiõiguste piiramise aluseks ehk kaalukaks lisaargumendiks tuulepargi arendaja ettevõtluspõhiõiguste piiramiseks.

Arendaja saab sellele avalikule huvile tugineva kohaliku omavalitsuse otsuse loomulikult vaidlustada, mida praegusel juhul ongi juba tehtud. Põhja-Sakala valla kaalutlus näiski tuginevat olulises osas kohaliku kogukonna väljendatud huvile ning sedasorti kaalutlus ei ole sugugi lubamatu.

Õiguskantsleri kokkuvõttev väide puidu rafineerimistehast puudutavale Tallinna ringkonnakohtu lahendile tuginedes on, et mõnede kodanikuorganisatsioonide ja üldsuse vastuseisu ei saa samastada ülekaaluka avaliku huviga. Riigikohus on asjas 3-20-1280 aga pidanud avalikuks huviks ka vaid mõnekümne majapidamise soovi saada otseligipääs avalikult kasutatavale teele.

Järelikult ei ole avaliku huvi tuvastamise otseseks kriteeriumiteks isikute arv, kes probleemile viitavad, vaid huvi sisuline põhjendatus.

Kummastav on õiguskantsleri väide, et "On ilmne, et vastuseis on ajendatud eelkõige inimeste hirmudest", kui petitsioonis on muuhulgas toodud põhjendused mõjust inimeste heaolule ja tervisele, müranormidele, ümberkaudsete kinnisasjade väärtuse vähenemisele ning kahjustused looduskeskkonnale.

"Vaidlus saab olla üksnes selle üle, mitu protsendipunkti väärtus täpselt langeb."

Ükski neist muredest ei näi olevat väljamõeldud ega põhjendamatu. Kasvõi kinnisvara väärtust puudutavas osas on Põhja-Sakala inimeste muresid võimalik kinnitada nii Rootsis, Tšehhis kui ka Saksamaal tehtud uuringutega. Vaidlus saab olla üksnes selle üle, mitu protsendipunkti väärtus täpselt langeb.

Riigikohus on mobiilsidemasti rajamise kontekstis pidanud põhiseaduse paragrahvis 32 sätestatud omandipõhiõigust kaitstavaks ka olukorras, kus mistahes tegelik negatiivne mõjutus mobiilsidemastist tuvastamist ei leidnud, jaatades ka võimalikku kinnisvara väärtuse vähenemist (3-15-2232, p 8.3). Põhiseaduse paragrahvi 32 järgi on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud.

Jättes kõrvale võimalikud mõjutused tervisele ja heaolule võib panna kõrvuti riigikohtu lahendid asjas, kus kohus tuvastas avaliku huvi paarikümne majapidamise puhul, ning asjas, kus jaatati omandiõiguse riivet ka sellise rajatise, nagu mobiilside masti, puhul, mis otseselt kellegi tervist ei kahjusta. Nendest lahenditest järeldub, et avaliku kogukondliku huvi lävend valla territooriumi ruumilisel planeerimisel ei pea olema ülemäära kõrge kavandatava tegevuse tervise, omandi või ümbritsevat keskkonnakahjustamise, mis on kõik põhiseaduse kaitse all olevad õigused, põhjendamiseks.

Kokkuvõtvalt on õiguskantsleri seisukoht ebatäpne osas, milles see justkui kannab maha võimaluse, et kohaliku kogukonna vastuseis või poolehoid ei võiks endas kanda (ülekaalukat) avalikku huvi.

Kuigi petitsioon iseseisvalt avalikku huvi ei pruugi põhjendada, siis avaldub avalik huvi selle petitsiooni aluseks olevates kohalike elanike muredes ja õiguste riives, mille kirjeldamine pelgalt "hirmudena" on mõneti ülekohtune. Ainus sisuline minetus Põhja-Sakala vallavolikogu otsuses seisneb ebapiisavas põhjendamises, mille vallavolikogu saab hõlpsasti kõrvaldada, tuues konkreetselt välja ja põhjendades ära petitsioonis sisaldunud murekohad.