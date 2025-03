Sildam: kodakondsuse järgi ei saa otsustada, kes on Eestile lojaalne

Sildam ütles, et põhiseaduse muudatuse saavutamine oli väga pikk tee. "Kõik algas sellest, et Isamaa tuli ettepanekuga tükk aega tagasi välja. Kusjuures ma arvan, et ei Isamaa ega Urmas Reinsalu ei uskunud, et see ka lõpuks õnnestub. Õnnestuma hakkas ta siis, kui Kristen Michali juhitud Reformierakond sellele ideele taha tuli. Siis polnud ka sotsidel valikut," ütles Sildam.

Sotsid tahad Sildami sõnul olla need, kellele öeldakse, et teie pärast jäi seadusemuudatus vastuvõtmata.

Katri Raiki kriitikat seadusemuudatuse kohta kommenteerides ütles Sildam, et Raiki tunnetus, mida arvavad inimesed Narvas, on parem kui temal ja paljudel teistel.

"Kindel on see, et kodakondsuse järgi ei saa otsustada, kes on Eestile lojaalne ja kes on julgeolekuoht. Kui nüüd võiks tunduda, et mõned erakonnad ei panusta enam Vene kodanike häältele, siis neid mitte, aga kui mõtleme Euroopa Parlamendi valmistele, siis KOOS sai seal üle 11 000 hääle, kui Eesti 200 sai alla 10 000 hääle.

Ida-Virumaal ja Tallinnas võime kohalikel valmimistel näha, kuidas n-ö halli passiga inimesed ja mõned kodakondsed võivad teha sellest protestihääletuse, lisas Sildam.