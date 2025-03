Eesti Energia toob Enefit Greeni tagasi enda omandisse

Suuraktsionär Eesti Energia kavatseb teha Enefit Greeni väikeaktsionäridele turuhinnast kõrgema hinnaga vabatahtliku ülevõtmispakkumise, et tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse.

"Tehingu eesmärk on kujundada Eesti Energiast integreeritud energiakontsern, kus elektri tootmis- ja müügiportfellid on ühendatud," teatas Eesti Energia.

Eesti Energia kavatseb pakkuda Enefit Greeni aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus võimalust müüa Enefit Greeni aktsiad hinnaga 3,4 eurot aktsia kohta. Võrreldes 26. märtsi sulgemishinnaga on pakkumishind 47 protsenti kõrgem ja võrreldes viimase kolme kuu keskmise kauplemishinnaga 27% kõrgem.

Vabatahtliku ülevõtmispakkumise hind põhineb turuanalüüsil ja analüüsimajade keskmisel hinnangul, teatas ettevõte

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine algab esialgse kava järgi 8. aprillil ja kestab kuni 12. maini. Pakkumise eduka lõpuleviimise korral tasub Eesti Energia aktsiate eest 16. mail.

Eesti Energia nõukogu esimehe Anne Mere sõnul on riigile kuuluv energiakontsern Eestile kõige kasulikum tervikliku ja tugevana ning ettevõtte juhatusel on selge visioon, kuidas selleni jõuda.

"Pikas plaanis energiahindade allatoomiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks vajab Eesti olulises mahus juurde nii juhitavat kui taastuvat elektritootmisvõimsust ning salvestust. Eesti Energia saab selle eesmärgi täitmisse kõige tõhusamalt panustada üksnes tugeva ja integreeritud energiaettevõttena," ütles Mere.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko lausus, et Eesti Energia peab muutuma rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks energiakontserniks.

"Nii Eesti Energia sisene kui väliste ekspertide analüüs näitas, et ettevõttele ja Eesti riigile on Enefit Greeni täielik tagasitoomine kontserni koosseisu selle sihi saavutamiseks parim lahendus. Enefit Greeni aktsiate tagasiostmine võimaldab luua integreeritud energiakontserni, kus elektri tootmise- ja müügiportfellid on ühendatud. Juhitavate elektrijaamade ja taastuvenergia toodangu kombineerimine võimaldab pakkuda konkurentsivõimelisema hinnaga elektrit, tõsta kasumlikkust ja taastada investeerimisvõimekus," ütles Durejko.

Hetkel on tegu vaid kavatsusega, kuna pakkumise tegemiseks peab finantsinspektsioon ülevõtmispakkumise ja selle dokumentatsiooni kooskõlastama.

Kui Eesti Energia omandab vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus vähemalt 90 protsenti kõikidest Enefit Greeni aktsiatest, tehakse vastavalt seadusele pärast seda aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest.

Börsil on kaubeldav üle 60,3 miljoni Enefit Greeni aktsia, mis teeb vabatahtliku ülevõtmispakkumise maksimaalseks kogumahuks üle 200 miljoni euro. Eesti Energia rahastab pakkumist omavahenditest.