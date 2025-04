Durejko: meil pole muud varianti, kui Enefit Greeni aktsiad tagasi osta

Andrus Durejko ütles "Esimeses stuudios", et Enefit Greeni börsileminekut tuleb vaadata tolles ajaperspektiivis ning see otsus tõi ka teatavat kasu.

"Väikeinvestorite investeeritud rahaga on loodud Baltikumi kõige suurem tuuleenergiaportfell, mis on täna olemas. Loomulikult, energiaturul on toimunud kiired muutused ja Eesti Energia peab neile muutustele reageerima, et me suudaksime jätkuvalt oma investeeringuid teha ja investeeritud varade tootlikkust kasvatada," selgitas ta.

Durejko hinnangul ilmselt hinnati toona taastuvenergia tootmisvõimsuste väljaehitamise kiirust valesti.

"Omal ajal tehtud otsused tuleb vaadata sellest perspektiivist ja ma ei taha sinna tagasi minna. See otsus on tehtud. Selle juures jäi tõenäoliselt alahindamata taastuvenergia tootmisvõimsuste väljaehitamise kiirus ja selle poole pealt on need vigadeparandused vaja praegu teha."

Durejko selgitas, et tugev ja integreeritud energiakontsern suudab paremini tagada madalama elektri hinna ja energeetika varustuskindluse.

"Pikas vaates on Eestile nii elektrihinna, konkurentsivõime kui ka energeetika varustuskindluse vaatest tähtis see, et meil on kohapealseid tootmisvõimsusi – tasakaalustatud taastuvenergia ja juhitavad tootmisvõimsused – ja on ka salvestused. Seda ülesannet teeb tegelikult kõige paremini tugev energiakontsern, kus on integreeritud tootmisportfell koos müügiportfelliga. See ongi põhjus, miks me täna selles olukorras oleme," põhjendas Durejko Enefit Greeni aktsiate tagasiostmist.

"Parima konkurentsivõime energiafirmale tagab see, et meil on integreeritud tootmisportfell ja müügiportfell ja seda ei ole tänases ülesehituses. See on kindlasti, mille puhul kavatseme teha vabatahtliku ülevõtupakkumise, et seda olukorda parandada," sõnas ta.

Durejko märkis, et kuigi Enefit Greeni börsile minekuga kaasatud raha on panustatud taastuvenergia tootmisesse, siis tuleb sellesse ka edasi investeerida, kuid praegu on Eesti Energial see piiratud. Tema sõnul ei ole ettevõttel piirangutest vabanemiseks muud varianti, kui Enefit Greeni tagasi enda omandusse toomine.

"Täna kahjuks on olukord, kus me edasi investeerida ei saa, sest meil on piirangud. Aga me tahame neist piirangutest vabaneda ja investeeringuid jätkata," ütles ta.

"Juhitud võimsusi on ka juurde vaja. Kui vaatame kogu kontserni investeerimisvõimekust, siis tervikpildis ikkagi – kaasa arvatud Enefit Green – ei ole me saanud juhitud võimsustesse täna investeerida, sest meil on piirang peal. See tuleneb tänasest kõrgest laenukoormusest, mis on vaja ära lahendada. Me suudame seda lahendada tervik-integreeritud kontsernina paremini. Seda näitab majasisene analüüs ja ka majavälised analüüsid. Meil ei ole muud varianti," rääkis Durejko.