Saaremaa vallavalitsus küsib Tehumardi monumendile riigilt raha

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk küsis raha muinsuskaitseametilt ja kultuuriministeeriumilt.

Kirjas riigiasutustele sõnas Tuisk, et on viimased kaks aastat pingutanud koos muinsuskaitseameti ja Eesti Kunstiakadeemiaga (EKA), et leida lahendus punasümboolikale Tehumardil.

"Tänaseks oleme olukorras, kus memoriaali haudade osa on likvideeritud ning säilmed kalmistule ümbermaetud. Praeguseks oleme jõudnud selleni, et võimaliku lahenduse teostamine maksab umbes 22 000 eurot. EKA on valmis panustama sellest 12 000 eurot ja 10 000 euro osas tuleks kohustus Saaremaa vallale," lausus Tuisk.

Tuisu sõnul oleks vallale jõukohane maksta aga vaid 5000 eurot ja ülejäänud 5000 võiks panustada kultuuriministeerium ja muinsuskaitseamet.

Vald läheb edasi EKA projektiga

Saaremaa vallavalitsusele raha eraldamist veel arutatud ei ole, ütles muinsuskaitseameti pressiesindaja Mari Rebane.

Kuid kuna Tehumardi monumendi tekstide ja sümboolika ajutiseks katmiseks Saaremaa vallavalitsus muinsuskaitseametilt luba ei taotlenud, algatas muinsuskaitseamet asjaolude väljaselgitamiseks järelevalvemenetluse.

"Järelevalvemenetluse käigus hindas amet asjaolusid, teostatud tööde olemust, kvaliteeti ning ajutise lahenduse ümbertegemise vajadust. Vaatamata tõsiasjale, et ajutist lahendust ei teostatud õiguspäraselt, on ameti hinnangul töö teostatud ajutiseks lahenduseks sobivalt ja on samba üldilme suhtes neutraalne," sõnas Rebane.

Samuti tunnustas amet, et vald ideekonkursil välja pakutud projektiga - töö nimega "Sõnad" - edasi läheb ja selle teostamiseks võimalusi otsib. Projekti "Sõnad" järgi raiutaks monumendile tähestik, mis viitab sellele, et sõnad on ainult sõnad.

"Oleme jätkuvalt valmis Saaremaa vallavalitsusega koostööd tegema nagu ka seni, et leida parim lahendus Tehumardi mälestussamba propagandistliku sümboolika ning tekstide püsivaks katmiseks," sõnas Rebane.

EKA ja muinsuskaitseamet korraldasid eelmisel aastal konkursi, et kunstiliselt ümber mõtestada Tehumardi mõõk. Kolme töö hulgast valiti välja variant, kus mööda sammast oleks kasvama pandud metsviinapuu. Hiljuti tuli aga tagasilöök keskkonnaametist, kes ei lubanud sinna metsviinapuud kui võõrliiki ega ka Saaremaa luuderohtu kasvama panna.

Edasi soovitakse minna tööga, mille märksõnadeks oleks olnud sõnad. Uus kujundus oleks maksma läinud üle 20 000 euro. Raha loodeti saada kultuurkapitalist, aga märtsi alguses tuli ka sealt eitav vastus.