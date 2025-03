Eesti loomafarmid loodavad suu- ja sõrataudist pääseda

Kesk-Euroopas levib ülinakkav loomade viirus suu- ja sõrataud. Viimastel päevadel on juhtumeid tuvastatud mitmes Ungari ja Slovakkia farmis, mistõttu on hukkamisele viidud tuhandeid loomi. Eestis pole ühtegi juhtumit veel tuvastatud, kuid oht taudi levikuks on suur.

Suu- ja sõrataud on väga nakkav viirushaigus, mis, nagu nimigi ütleb, mõjutab peamiselt sõralisi loomi nagu veised, sead, lambad ja kitsed. Inimestele viirusest ohtu pole. Viimastel päevadel on tuvastatud mitmeid haigusjuhte Slovakkias ja Ungaris, mis teeb murelikuks ka Eesti loomakasvatajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige olulisem on jälgida nüüd, mis toimub lähinädalatel nendes kahes riigis. Austria on ju üsna lähedal Slovakkia ja Ungari taudi kolletele, seal on lausa sõjavägi ja armee pandud teedele, et ohjata liiklemist ja kontrollida masinaid, kes võiksid olla reaalsed riskid," rääkis tõuloomakasvatajate ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise osakonna juhataja Olev Kalda rõhutas, et suu- ja sõrataud levib eelkõige loomalt loomale, aga ka loomsete saaduste ja ka viirusega kokku puutunud materjalidega. "Viirusega saastunud materjalidega - on ta siis riided, veovahendid, loomapidamistarbed. Ja mis veel kõige hullem, ta levib ka tuulega," sõnas Kalda.

Viiruspuhangul on ka majanduslikud tagajärjed. Juba praegu on see põhjustanud kõrget veiseliha hinda ja tõenäoliselt kallineb hind veel.

"Kui vaatame, millised piirangud on seatud ka nendele piirkondadele, kus taud on avastatud - Saksamaa, Slovakkia, Ungari ja osalt ka nüüd Austria, siis nendele piirkondadele seatakse teatud tingimused, millistel on võimalik sealt loomi või loomseid saadusi välja viia ja päris pikk on periood, kui liikumine on keelatud või ongi ainult ühesuunaline või kindlal otstarbel," ütles Kalda.

Haiguse leviku takistamiseks on oluline, et loomapidajad võtaksid kasutusele ennetavad meetmed. Kui üks loom farmis nakatub, lähevad hukkamisele kõik isendid.

"Täna on igal loomapidajal kõige olulisem see, et oma vara, oma loomasid, oma ettevõtet kaitsta. Ja piirata inimeste liikumist, desobarjäärid, desomatid, vähem inimesi lubada farmi. Kui ettevõttesse tulevad inimesed välismaalt, kindlasti hoida nad 48 tundi farmist eemal," ütles Tanel-Taavi Bulitko.

Eestis püütakse praegu vältida olukorda, kus loomade ekspordiks ostja farmi kohapeale läheks. Seepärast veedavad paljud lehmad umbes kuu loomade kogumiskeskuses enne, kui nad on transportimiseks valmis.