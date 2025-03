Kanada peaministrit süüdistatakse ülikooli väitekirja plagieerimises

Reedel oli Kanada peaminister ja endine keskpankur Mark Carney sunnitud eitama süüdistusi, et ta kopeeris 1995. aasta doktorikraadi jaoks 10 tekstilõiku, kirjutas The Telegraph.

Süüdistused on löök Carney valimiskampaaniale. Teda ootab 28. aprillil ees tasavägine hääletus pärast erakorraliste valimiste väljakuulutamist. Samal ajal on käimas agressiivne kaubandussõda USA presidendi Donald Trumpiga.

Carneyt süüdistatakse selles, et ta esitas oma Oxfordi ülikooli Nuffieldi kolledži majandusteaduskonna doktoriväitekirjas majandusteadlase Michael E Porteri lauseid enda omadena. Carney tsiteerib küll Porteri 1990. aasta raamatut "The Competitive Advantage of Nations" eri punktides, kuid teda süüdistatakse selles, et mõnedes teistes kohtades on ta selle tegemata jätnud.

Geoffrey Sigalet Briti Columbia ülikoolist ütles: "Ta lihtsalt kopeerib tsiteerimata. Seda me nimetame plagiaadiks."

Carney doktoritöö, mille ta kirjutas vaid kahe aastaga, üks juhendajatest oli Nobeli preemia laureaat, briti majandusteadlane Jim Mirrlees.

Carney kuulutas eelmisel pühapäeval 28. aprilliks välja ennetähtaegsed valimised. Küsitlused ennustavad tasavägist valimisvõitlust. Valimistel võtavad mõõtu Carney juhitud liberaalid ja Pierre Poilievre'i juhitud konservatiivid.