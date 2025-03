Trump ähvardas Iraani tuumarelva edasiarendamise korral pommitamisega

"Kui nad (USA-ga) kokkuleppele ei jõua, tuleb pommitamine," ütles Trump laupäeva õhtul intervjuus ühele NBC Newsi ajakirjanikule.

Ta ähvardas ka karistada Iraani niinimetatud "teiseste tollidega".

Trump kasutas karmimat sõnumit kui mõni päev tagasi, mil ta hoiatas, et kui Teheran keeldub pidama läbirääkimisi uue tuumaleppe üle, "juhtub Iraaniga halbu asju".

Pole selge, kas Trump ähvardas pommitada ainult USA lennukitega või koordineeritult Iisraeliga.

Iisraeli välisminister Gideon Saar ütles eelmisel kuul väljaandele Politico, et peatamaks Iraani tuumaprogrammi enne, kui see relvadeks muutub, peaks laual olema usaldusväärne sõjaline variant.

Analüütikute hinnangul võib Iraan olla vaid nädalate kaugusel kohaletoimetatava tuumapommi valmistamisest, kuigi Teheran eitab sellesuunalisi jõupingutusi.

Iraan lükkas tagasi otsekõnelused USA-ga oma tuumaprogrammi üle, ütles pühapäeval president Masoud Pezeshkian, andes esimese vihje Teherani vastuse kohta president Donald Trumpi saadetud kirjale.

Pezeshkian ütles, et Iraani vastus, mis edastati USA-le Omaani kaudu, jättis avatuks võimaluse pidada Washingtoniga kaudseid kõnelusi.

Sellised kõnelused pole aga andnud mingeid tulemusi sestpeale, kui Trump juhtis 2018. aastal, oma esimesel ametiajal USA välja Iraani tuumaleppest maailma juhtriikidega

"Me ei väldi kõnelusi, asi on lubaduste rikkumises, mis on seni põhjustanud meiega probleeme," ütles Pezeshkian televisioonis. "Nad (ameeriklased) peavad tõestama, et nad suudavad luua usaldust."

Iraan pidas 2015. aastal sõlmitud kokkuleppest kinni 2019. aastani, kuid loobus siis sellest. Katsed tuumaleppe juurde naasta on seni ebaõnnestunud.

Trump avalikustas märtsi alguses, et saatis kirja Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile.