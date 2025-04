Trumpi sõnul on Le Peni kõrvaldamine valimistelt suur asi

"Ma tean sellest kõike ja paljud inimesed arvasid, et teda ei mõisteta süüdi," ütles Trump Valges Majas korraldatud tseremoonia ajal.

Kohus tunnistas esmaspäeval Prantsusmaa paremäärmusliku partei Rahvuskogu (RN) juhi Le Peni süüdi Euroopa Parlamendi raha omastamises oma erakonna kasuks ja tal keelati viieks aastaks poliitilisse ametisse kandideerimine. Otsus tähendab, et tõenäoliselt ei saa ta 2027. aastal Prantsusmaa presidendiks kandideerida.

"Ta sai viieaastase võistluskeelu ajal, kui ta oli esikandidaat," ütles Trump, viidates Le Peni juhtkohale Prantsusmaa presidendivalimiste eelsetes arvamusküsitlustes. "See kõlab nagu see riik, see kõlab väga nagu see riik," ütles Trump, viidates ilmselgelt kohtuasjadele, millega ta ise Ameerika Ühendriikides enne ametisse astumist silmitsi seisis.

Trumpile esitati süüdistus pornotaarile vaikimisraha väljamaksmise varjamises, samuti tema katse eest 2020. aasta valimistulemusi muuta ja salastatud dokumentide säilitamises pärast tema esimese ametiaja lõppu. Ta mõisteti vaikimisraha asjas süüdi, kuid ta eitas rikkumist kõigil juhtudel, nimetades neid poliitiliselt motiveerituks. Trumpi vastu esitatud föderaalsüüdistused tühistati pärast tema 2024. aasta valimisvõitu.

Otsust kritiseeris ka USA välisministeerium

Varem oli juba USA välisministeeriumi esindaja kaudselt kritiseerinud kohtu otsust, mis kõrvaldab inimese poliitikast.

"Inimeste väljajätmine poliitilisest protsessist on eriti murettekitav, arvestades agressiivset ja korrumpeerunud seadusandlikku tegevust president [Donald] Trumpi vastu siin USA-s," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce, keeldudes konkreetselt Le Peni juhtumit kommenteerimast. Bruce lisas, et ministeerium on teadlik tema süüdimõistmist puudutavatest teadetest.

Välisministeeriumi esindaja ütles siiski, et ta võib mitte nõustuda reporteri kirjeldusega, et Prantsuse poliitik on paremäärmuslik isik. "Ma ei tea, kas see on mõeldud halvustavalt," ütles ta.

Le Pen ise on paremäärmusluse termini tagasi lükanud, kui ta püüab oma Rahvuskogule Prantsusmaa poliitikas normaalse partei kuvandit saavutada ja tugevdada sellega oma valituks osutumise võimalusi. Le Pen on ägedalt immigratsiooni vastu ja on üks kuulsamaid paremäärmuslikke poliitikuid Euroopas.

Bruce osutas USA asepresidendi JD Vance'i kõnele veebruaris Müncheni julgeolekukonverentsil, milles ta heitis Euroopale ette tema hinnangul sõnavabaduse piiramist mitmes riigis.

"Me peame läänena tegema enamat kui lihtsalt rääkima demokraatlikest väärtustest. Peame nende järgi elama," sõnas ta Vance'i sõnu parafraseerides. Vance on korduvalt keeldunud tunnistamast, et Trump kaotas 2020. aasta valimised Joe Bidenile.

Oma Müncheni kõnes kritiseeris Vance Euroopa vanu poliitilisi jõude ja väitis, et nad varjavad end inetute nõukogudeaegsete sõnade, nagu "valeinfo" ja "desinformatsioon" taha, et suruda maha alternatiivsed seisukohad ja välistada võimalus, et autsaider võidab valimised.

"Toetame igaühe õigust avaldada oma seisukohti, nõustuda või mitte," ütles Bruce Vance'i korrates.

Le Peni süüdimõistmine on toonud kaasa ka teiste paremäärmuslike tegelaste, sealhulgas Ungari peaministri Viktor Orbáni, Itaalia partei La Lega juhi Matteo Salvini ja Hollandi populisti Geert Wildersi toetusavalduse talle.

Prantsusmaa kohtunike kõrgem nõukogu väljendas esmaspäevases avalduses muret otsuse väljakuulutamisele järgnenud reaktsioonide pärast.

"Demokraatlikus ühiskonnas ei saa aktsepteerida ähvardusi, mis on suunatud kohtuasja eest vastutavatele kohtunikele isiklikult, nagu ka poliitiliste juhtide avaldused süüdistuse esitamise või süüdimõistmise kohta, eriti arutelude ajal," öeldakse kogu tehtud avalduses, milles samas kutsutakse üles mõõdutundele.

Le Pen võib oma karistuse veel edasi kaevata. Kui tema apellatsioon tagasi lükatakse, saab ta nelja-aastase vanglakaristuse, millest kaks on tingimisi ja kaks koduarestis.