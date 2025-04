Ministeerium liidab kuus Tallinna kutsekooli kaheks kooliks ja otsib neile juhte

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) plaani järgi alustavad 2026. aasta sügisel Tallinnas praeguse kuue kutsekooli asemel tööd kaks niinimetatud rakenduslikku kolledžit.

Üks rakenduskolledž hakkab õpetama teenindus- ja ärivaldkonna erialasid ning selleks liidetakse praegused Tallinna teeninduskool ja Tallinna majanduskool. Teises uues kutsekoolis hakatakse õpetama IT-, energeetika-, tehnoloogia- ja ehitusvaldkonna erialasid ning selle jaoks liidetakse Lasnamäe mehaanikakool, Tallinna ehituskool, Tallinna tööstushariduskeskus ja Tallinna polütehnikum.

Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi, et koolid liidetakse seetõttu, et muuta pealinna kutsekoolide võrk tõhusamaks.

Näiteks kaob sellega erialade dubleerimine ja vähendatakse erialasid, mille järele on nõudlus tööjõuturul vähenenud. Riiklikku tellimust suurendatakse nendele õppekavadele, mille järele on tööturul vajadus, ning töötatakse välja uued õppekavad.

Uus hooneid ei ehitata, küll aga kaasajastatakse olemasolevaid hooneid, öeldi ministeeriumist. Õppetöö jätkub samades hoonetes, kuid ühe valdkonna õpe koondub ühte õppekohta. Näiteks klienditeenindajaid kaubanduses õpetatakse praegu nii Tallinna tööstushariduskeskuses kui ka Tallinna teeninduskoolis, tulevikus toimub õpe ainult ühes kohas.

Kõik praegused kutseõppeasutuste õpilased saavad oma õpingud lõpetada tavapärases korras.

Haridussilma andmete järgi õpib Tallinna teeninduskoolis sel õppeaastal 824 ja Tallinna majanduskoolis 1596 ehk kokku 2422 õpilast. Lasnamäe mehaanikakoolis õpib 973, Tallinna ehituskoolis 670, Tallinna tööstushariduskeskuses 2297 ja Tallinna polütehnikumis 1710 ehk kokku 5650 õpilast.

Eelmisel nädalal kuulutas HTM välja konkursi kahe uue kolledži direktori kohale. HTM-ist öeldi, et valitavate direktorite üks ülesanne on liitumiste ettevalmistamine koostöös ministeeriumiga, sealhulgas analüüsida koos tööandjate ja kooli töötajatega, kuhu majja võiks vastav erialaõpe koonduda ning sellest lähtuvalt planeerida ruumiplaan.

Tallinnas asuvatest kutsekoolidest on tulevik lahtine praegu ka merekoolil. HTM on öelnud, et merekooli tulevik arutatakse Eesti merehariduse vaates läbi koos mereakadeemiaga, et leida merenduse kutseõppe pakkumiseks parim võimalik lahendus.

Tallinna kutsekoolide liitmine on osa suuremast kutsehariduse reformist, mille üks eesmärke on, et 2035. aastal valib kutsehariduse vähemalt 40 protsenti põhikooli lõpetajatest. Praegu on protsendiks 25.