Kutsekoolidel on mured nelja-aastaste õppekavade täituvusega

Kutsekoolidesse kandideerimine algas sel kevadel varem kui varasematel aastatel. Lisandunud on uued nelja-aastaseid kutsekeskhariduse õppekavad, kus on suurendatud üldainete mahtu. Ometi ei pruugi kõik uued õppekavad täituda.

Märtsis tutvustas haridus- ja teadusministeerium kolmeteistkümmet uut nelja-aastast kutsekeskhariduse eriala. Nendele erialadele on põhikoolilõpetajad saanud sel kevadel kandideerida. Ometi on mõnes koolis keeruline õppekohti täis saada, näiteks Tallinna teeninduskoolis on põhihariduse baasilt kandideerijaid paarisaja võrra vähem kui möödunud aastal.

"Me usume, et kõige sellisem peamine põhjus võib olla see, et me oleme vastuvõtu toonud märkimisväärselt varasemaks," lausus Tallinna teeninduskooli ja Tallinna majanduskooli direktor Kristi Tarik.

Tallinna teeninduskoolis ja Tallinna majanduskoolis on mõlemas üks nelja-aastane õppekava. Kui teeninduskooli nelja-aastane õppekava on menukas, siis majanduskoolil on vastupidi.

"Kuna Tallinna majanduskoolis me võtame vastu ühe põhikoolijärgse õppegrupi, siis täna tuleb tunnistada, et ootasime natukene suuremat huvi eriala vastu, aga muidugi aega on ka natukene veel. Hetkel on enam-vähem sama palju avaldusi, kui on kohti," ütles Tarik.

Tartu Rakenduslik kolledž on nelja-aastaseid õppekavasid pakkunud aastaid. Sel aastal on neid seitse. Üldiselt on õppekavadele rohkem soovijaid kui aasta varem, kuid ka Tartus on mure ühe nelja-aastase õppekava täituvusega.

"Me võtame üle 700 põhikooli lõpetaja sellel suvel, mis on üle kümne protsendi rohkem. Me loodame seal ikkagi mingi 1300-1400 avaldust. Meil on veel nädal aega minna, viienda juuni õhtul on avalduste tähtaeg, aga täna saab küll öelda, et avalduste arv on pigem rohkem, kui eelmisel aastal," sõnas Tartu rakendusliku kolledži direktor Raini Jõks.

Üldiselt näevad nii Jõks kui ka Tarik muutust pigem positiivsena, kuivõrd nelja-aastase kutsekeskhariduse baasilt on hiljem lihtsam minna kõrgkooli õppima, kuna üldainete maht on varasemaga võrreldes suurem.

Haridusministeeriumi kantsleri Triin Laasi-Õige sõnul on nelja-aastane õppekava oluline, kuna see annab justkui kaks-ühes hariduse.

"Kutsekeskharidus annab mõnes mõttes kaks-ühes hariduse - sa saad tugeva üldhariduse, aga saad ka kohe oskused, mille pinnalt ei pea edasi õppima. See ongi see, mis eristab gümnaasiumi kolme aastat kutsekeskhariduse neljast aastast ehk need oskused on selle kutsekeshariduse sees juba kohe olemas," lausus Laasi-Õige.