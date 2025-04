Senatis valmis suure toetusega eelnõu karmideks Vene-vastasteks sanktsioonideks

"Ameerika Ühendriikide senatis domineeriv vaade on see, et Venemaa on agressor ja see kohutav sõda ning [Vene režiimijuhi Vladimir] Putini agressioon peab lõppema ja selle kordumine tulevikus tuleb ära hoida," öeldakse ühisavalduses, millele on andnud oma toetuse 50 senaatorit.

Vabariiklase Lindsey Grahami ja demokraadi Richard Blumenthal koostatud eelnõu kohaselt hõlmaksid õigusaktid nii Venemaad kui ka Kremli agressiooni toetavaid teisi isikuid ja nende suhtes võidakse kehtestada nii esmased kui ka sekundaarsed sanktsioonid.

Sanktsioonid käivitatakse, kui rahuläbirääkimised katkevad või kokkulepe saavutatakse, aga Venemaa seda rikub. See võib anda Ukrainale, mis kardab Vene agressiooni kordumist, mõningase garantii, märkis The Washington Times.

Senati eelnõus ette nähtud karistuste hulgas on näiteks 500-protsendised tollitariifid imporditud kaupadele riikidest, mis ostavad Venemaa naftat, gaasi, uraani ja muid tooteid.

"Need on põhjusega nii karmid," ütlesid senaatorid, viidates Venemaa varasematele taganemistele lepingutest, milles ta on nõustunud Ukraina suveräänsusega.

"Me loodame, et 2025. aastal saavutavad president Trump ja tema meeskond seda, mida maailm minevikus pole suutnud: lõpetades jäädavalt Venemaa agressioon Ukraina vastu, tagades vaba ja demokraatliku Ukraina püsimise," ütlesid nad. "Need Venemaa vastu suunatud sanktsioonid on valmis ja saavad senati ja esindajatekoja hääletustel ülekaaluka mõlema partei poolse toetuse," seisis avalduses.

The Washington Times ja The Hill märgivad oma ülevaates, et senaatorite algatus tuleb ajal, kui president Donald Trump ja tema saadikud üritavad Venemaa ja Ukraina vahel rahulepingut saavutada, et lõpetada agressioonisõda, mille Moskva kolm aastat tagasi alustas.

Trump on ka ise ähvardanud kehtestada Venemaale sekundaarsed sanktsioonid, kui selle liider Putin ei nõustu rahulepinguga. Trump ütles pühapäeval NBC Newsile, et ta on Putini peale väga vihane, kuna see seadis kahtluse alla Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski legitiimsuse ja leidis, et Zelenski tuleks asendada ajutise ÜRO juhitud valitsusega.

"Jagame president Trumpi pettumust Venemaa suhtes, kui tegemist on relvarahu saavutamisega, ja toetame president Trumpi soovi saavutada püsiv, õiglane ja auväärne rahu. 1994. aastal loobus Ukraina Budapesti memorandumi osana umbes 1700 tuumarelvast vastutasuks USA, Venemaa ja Ühendkuningriigi kinnitusele, et Ukrainas suveräänsus tagatakse. Aga see ei hoidnud Venemaa agressiooni ära," tõdesid senaatorid oma avalduses.

"Aastatel 2014 ja 2015 saavutati Minski kokkulepped, et lõpetada Venemaa sissetung Ukrainasse, kuid jällegi ei teinud see midagi tulevase agressiooni ärahoidmiseks. 2022. aastal tungis Venemaa veel kord Ukrainasse, mis viis sadade tuhandete inimeste surmani ja miljonite ümberasustamiseni," lisati samas.