Erakonnad suhtuvad erakonnaseaduse muutmise ettepanekusse pigem soosivalt

Erakonnaseaduse muutmisega tegelev riigikogu põhiseaduskomisjon peaks õiguskantsler Ülle Madise hinnangul kaaluma ka juriidilise isiku annetuskeelu kaotamist. Madise ütleb, et see on ebatavaline keeld, mis läheb vastuollu inimõiguste konventsiooniga ja ei sobi õigusriiki.

"Näiteks on seadus praegu välja kukkunud niimoodi, et kui näiteks looduskaitsesõprade ühendus või jalgrattasõprade ühendus tahaks jagada enne valimisi teabelehti, kus näitab, millised probleemid nende arvates ühiskonnas on, ja siis kirjutab juurde, et millised kandidaadid on lubanud neid probleeme lahendada, siis selle eest võib saada karistada," rääkis õiguskantsler Ülle Madise.

"See on kehtinud Eestis aastakümneid, et juriidilised isikud ei saa annetada. Ma ei saa aru üldse, kust see probleem kasvab välja. Ma ei tea, kelle huvides või millisel põhjusel peaksid saama juriidilised isikud anda erakondadele raha. Absoluutne asendustegevus," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

Isamaa eestseisuse liikme Karl Sander Kase arvates võiks juriidilise isiku annetuskeelu kaotamise peale kindlasti mõelda, kuid silmas tuleks pidada ka võimalikke riske.

"See ei ole ju ainult toredad MTÜ-d, keskkonnaaktivistid, et seal taga võivad olla ka suured n-ö konsortsiumid ja siis on küsimus, kuidas panna suure juriidilise keha puhul kokku see, kes on selle annetuse tegelik tegija," rääkis Isamaa eestseisuse liige Karl Sander Kase.

"Selleks, et vältida korruptsiooni, et vältida vaenulike välisriikide mõju Eesti poliitikale, on hoopis teised meetodid ja juriidilise isiku annetuse lauskeeld siin ei aita. Oluline on hoopis see, et ausalt pannakse kirja, kes, keda, millal ja mismoodi toetas," ütles Madise.

Õiguskantsler ei usu, et muudatus annaks mõnele erakonnale eelise, sest toetajaid kodanikuühendustest on kõikidel.

Eesti 200 aseesimehe Aleksei Jašini sõnul on juba praegu teada, et näiteks Ühiskonnauuringute Instituut teeb koostööd Isamaaga ja Sihtasutus Liberaalne Kodanik ehk SALK paljude teiste erakondadega.

Eesti 200, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond esitasid just kohtule kaebuse, et vaidlustada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tauniv otsus SALK-i annetuste kohta. Nimelt jagas sihtasutus nelja erakonnaga tasuta valimistega seotud andmeid.

"Kui need samad Ühiskonnauuringute Instituudid, SALK-ad, väiksemad MTÜ-d, kodanikuühiskonna esindajad jätkavad sama tegevust ja tegelikult mingil viisil toetavad teatud erakondi - kõige tähtsam on õigusselgus ja seda on vaja tekitada," ütles Jašin.

"Selline hästi lai tõlgendus ERJK puhul, see teeb päris võimatuks meil kui erakonnal või poliitilistel organisatsioonidel ühiskonnaga suhtlemise. Siis ma arvan, et ongi selline hea hetk, et saamegi selgeks, et millised kohtumised, millised vestlused meil siis üldse lubatud on ühiskonnaga," sõnas Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Õiguskantsler näeb, et juriidilise isiku annetusega seotud muudatused võiks tehtud olla juba selle aasta kohalike omavalitsuste valimisteks.