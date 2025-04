Netanyahu väisab esmaspäeval Valget Maja

Kahe riigi vahel on terve hulk keerulisi vastastikku huvi pakkuvaid küsimusi, sealhulgas president Donald Trumpi ootamatu 17-protsendine tollimaks Iisraeli kaupadele, relvarahupüüdlused Gaza sektoris ja mure Iraani tuumaprogrammi pärast.

Juhul kui kohtumisel arutatakse tollimakse, mis on pea kindel, on Netanyahu esimene välisliider, kes sõidab Washingtoni Trumpiga paremaid kaubandustingimusi läbi rääkima.

Iisrael püüdis Trumpi niinimetatud "vabastuspäeva" tollimakse vältida ja tühistas päev enne USA presidendi teadet nende kehtestamisest tollimaksud kõigile Ameerika kaupadele, millele need veel kehtisid.

Trump kehtestas imporditollid sellest hoolimata, öeldes, et Iisraelil on Ühendriikidega endiselt märkimisväärne väliskaubanduse ülejääk.

Kohtumisel tuleb tõenäoliselt teemaks ka Gaza rahulepe ja veel Hamasi käes olevate pantvangide vabastamine. Iisrael on sõjalisi operatsioone Palestiina enklaavis viimasel ajal intensiivistanud.

Trump on samal ajal asunud survestama ka Iraani, et jõuda uue leppeni Teherani tuumaprogrammi osas. Spekuleeritakse, et kui leppeni ei jõuta, võivad Iisrael ja USA korraldada sõjalise rünnaku Iraani rajatistele.