Euroopa suurriigid on Trumpi tollidele vastamise suhtes eriarvamusel

Väljaanne Politico kirjutas, kuidas Hispaania ja Itaalia minister soovivad vastasseisu teravnemist ära hoida, Saksamaa ja Prantsuse valitsuse esindajad rõhutavad aga jõulise vastuse vajadust.

"Me nõuame ikka veel lahendust läbirääkimiste teel," ütles Hispaania majandus-, kaubandus- ja äriminister Carlos Cuerpo laupäeval.

"Peame püüdma säilitada külma närvi, hindama mõju ja vältima vastutollide poliitikat, mis oleks lihtsalt kahjulik kõigile ja eriti meile," ütles Itaalia majandus- ja rahandusminister Giancarlo Giorgetti, kutsudes Como järve ääres Cernobbios toimunud konverentsil kolleege üles mitte kasutama paanikanuppu, nagu vahendas Bloomberg.

Lõppeva nädala alguses ütles Itaalia peaminister Giorgia Meloni, et Ameerika tollide kehtestamine on "vale", kuid Rooma teeb kõik, et saavutada kokkulepe Washingtoniga, et ära hoida kaubandussõda, mis nõrgestaks läänt teiste globaalsete jõudude kõrval.

Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad aga näha karmimat vastust Trumpi tariifidele, märkis Politico.

"Meil on tugev positsioon. Saame ühendada jõud paljude riikidega, paljude maailma piirkondadega ja suurendada survet ameeriklastele," ütles Saksa majandusminister Robert Habeck 3. aprillil.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron soovib, et EL-i ettevõtted peataksid tollide kehtestamise tõttu Ameerikasse investeerimise. "On oluline, et tulevased investeeringud, viimastel nädalatel välja kuulutatud investeeringud, tuleks mõneks ajaks ootele panna, kuni oleme Ameerika Ühendriikidega asjad selgeks saanud," ütles Macron 3. aprillil.