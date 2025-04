Trump pani lisatollid pausile ja tõstis Hiina tariifid 125 protsendile

USA president Donald Trump teatas, et USA uued imporditollid Hiinale kerkivad 125 protsendile. Samuti teatas Trump, et peatab 90 päevaks lisatollide rakendamise.

Hiina teatas varem, et kehtestab USA-st pärit impordile 84-protsendilise tollimaksu.

"Tuginedes austuse puudumisele, mida Hiina on maailma turgude vastu üles näidanud, tõstan Hiinale kehtestatud tariifid 125 protsendini, mis jõustub viivitamatult," teatas Trump.

Trump teatas ka 90-päevasest pausist. See paus peaks hakkama kehtima nende riikide suhtes, mis pole USA suhtes vastutolle kehtestanud. Trump ütles, et rohkem kui 75 riiki on võtnud USA-ga ühendust, et pidada läbirääkimisi neile kehtestatud tollide üle, vahendas The Wall Street Journal.

Trump kehtestas eelmisel nädalal kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmed riigid said ka lisatolle, näiteks Euroopa Liidule kavatses USA kehtestada 20-protsendilise imporditolli. Nüüd pani Trump lisatollide jõustamise pausile.

USA börsid lendasid pärast Trumpi teadaannet rohelisse.