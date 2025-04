Tallinnas algavad tänavu suuremad teetööd sügisel

Kui viimasel paaril aastal on Tallinna kesklinna liikluse segamini paisanud kevadsuvised suured teetööd, siis sel aastal on suuremate tööde algus nihutatud hoopis sügise algusesse.

Kesklinnas toimus esimene olulisem tänavate sulgemine juba märtsi alguses, kui Lastekodu tänava rekonstrueerimise tõttu suleti Odra tänav, mis jääb liiklusele suletuks juuni keskpaigani. Lisaks Lastekodu ja Odra tänavale läks tavaliiklusele kinni ka Masina tänav.

Peale Odra tänava avamist jätkuvad tööd Lastekodu tänava ümberehitamisega, mis jõuavad lõpule novembris, öeldi ERR-ile linnavalitsusest.

Praegu on töös endiselt ka Kadaka puiestee viadukt, mis oli plaanis liiklusele avada eelmise aasta lõpus, kuid avamine nihkus. Nüüdseks on selge, et liiklus viaduktil avatakse juuni lõpus. Viadukti enda ehitus jätkub ning see peaks lõppema alles järgmisel aastal.

Peterburi tee remont algab sügise eel

Aastaid ja tegelikult aastakümneid plaanitud remont Peterburi teel pidi algama eelmisel aastal, kuid kuivõrd hankedokumentide ettevalmistamine ja kõikvõimalikud kooskõlastamised võtsid aega, nihkus ehituse algus taas edasi.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles nüüd, et Peterburi tee rekonstrueerimise esimene etapp ehk lõik Peterburi tee kesklinnapoolsest otsast kuni Väike-Paala tänavani algavad tänavu augustis ning kestavad täpselt aasta.

Sügisel algab kesklinnas veel üks suurem ümberehitus: töösse läheb Liivalaia tänavat ja Rävala puiesteed ühendav Lauteri tänav. Seal kestavad tööd järgmise aasta juunini.

Kesklinnast eemal käivad tööd veel Värvi-Mustjõe tänaval, mis kestavad septembrini, ja Bornhöhe tänaval Pirital, kus tööd algavad mais ja kestavad järgmise aasta jaanuarini.

Tänavu algab ka pikalt plaanitud Endla tänava raudteeülesõidu jalakäijate tunnelite rajamine. Need tööd algavad oktoobris ning kestavad järgmise aasta septembrini.

Tänavu suve lõpus tahab linn aga avada Putukaväila.

Pere ütles, et kindlasti lisandub veel hulk väiksemaid töid. Ning arvestama peab ka sellega, et aasta jooksul lisandub linna ehitusobjektidele hulk trassitöid Tallinna Veelt ja Utilitaselt.

Pere märkis, et praegu on koostamisel kaart, kust saab näha nii Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitustöid kui ka võrguvaldajate suuremaid töid.

Kevadel aga peaks teede parandustööde kohta hakkama ilmuma info spetsiaalsel veebiküljel.