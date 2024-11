Tallinn pole siiani Peterburi tee ehitushanget välja kuulutanud

Ehitustööd Tallinnas Peterburi teel pidid algama selle aasta oktoobris. Tallinna linn tunnistas aga, et pole veel hangetki välja kuulutanud.

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles augustis, et Peterburi tee rekonstrueerimise esimene etapp algab oktoobris. Pere märkis, et tööde algust edasi lükata pole võimalik, sest need peavad jooksma ühes rütmis Rail Balticu terminali ehitusega Ülemistel.

Oktoobris aga tööd ei alanud.

ERR uuris Perelt, mis põhjustel tööd ei alanud ning mis seisus hange on. Pere oli nõus küsimustele kirjalikult vastama.

Pere edastas ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti projekteerimise osakonna projektijuht Sten-Kristjan Saariku antud vastused.

"Olime suvel lootusrikkad, et saame juba sügisel alustada Peterburi tee ehitusega," vastas Saarik küsimusele, miks ei alanud Peterburi tee ehitus oktoobris. "Paraku võttis hanke dokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastused erinevate ametitega oodatust rohkem aega."

Ta märkis, linn on lõppfaasis koostamas ja kooskõlastamas hanke alusdokumente ja lepingu projekti hankes osalevate osapooltega.

Ehitus algab Saariku sõnul esimesel võimalusel pärast hankelepingu sõlmimist. Eelduslikult peaksid ehitustööd algama 2025. aasta esimeses pooles.

Saarik tunnistas, et hange ei ole välja kuulutatud. Plaan oli hange välja kuulutada augustis.

"Hange ei ole tänase seisuga välja kuulutatud, hanke eelduslik avaldamise aega riigihangete registris on november 2024," ütles Saarik. "Hanke avaldamine viibis hanke keerukuse tõttu. Antud hange koosneb mitmest erinevast osast, mis nõuavad eraldi tähelepanu. Peterburi tee esimese etapi tüüpi hangetel on paratamatu, et hanke koostamise käigus ilmneb jooksvalt ettenägematuid asjaolusid, mis pikendavad hanke alusdokumentide koostamist."