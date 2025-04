Mitmed riigid loodavad USA tollide vähendamiseks läbirääkimistele

Indoneesia ja Taiwan teatasid pühapäeval, et ei plaani USA kehtestatud tollidele vastusamme astuda ning loodavad tolle USA-ga läbi rääkida. Mõned, nagu Kambodža ja Vietnam, paluvad aga tollimaksude kehtestamise edasilükkamist.

Indoneesia, millele USA kehtestas 32-protsendilise tollimaksu, teatas, et ei plaani USA-le vastusamme ning loodab läbirääkimiste teel leida mõlemale riigile sobiva lahenduse.

Ühe kõrgeima ehk 49-protsendilise tollimaksu kehtestas USA Kambodžale, mis palus reedel Ühendriikide valitsuselt selle kehtima hakkamist edasi lükata.

Vietnamile plaanis Trump 46-protsendilise tollimaksu kehtestamist. Riik on pöördunud USA poole palvega tollide kehtestamist vähemalt 45 päeva võrra edasi lükata.

Taiwani valitsus teatas neljapäeval, et neile kehtestatav 32-protsendiline tollimäär ei ole mõistlik ja plaanib seda Washingtoniga arutada. Pühapäeval teatas riigi valitsus, et kehtestab ka ajutised piirangud aktsiate lühikese müümiseks, et turuolukorraga toime tulla.

Kui Indiale kehtestas USA 26-protsendilise tollimaksu, siis Reutersiga rääkinud ametniku sõnul riik sellele vastata ei plaani ning loodab leida kokkuleppe läbirääkimistes.

India loodab seejuures Trumpi määruse sättele, mis näeks ette erandi kaubanduspartneritele, kes teevad olulisi samme riikidevahelises kaubandussuhetes puuduste vähendamiseks.

Euroopa suurriigid on Trumpi tollidele vastamise suhtes eriarvamusel, kui Saksamaa ja Prantsusmaa soovivad tollidele karmi vastust, siis Hispaania ja Itaalia kutsuvad kokkupõrget vältima.

Hiina kaupadele juba kehtis 20-protsendiline tollimaks ning Trumpi plaanitavad 34 protsendi lisandumisega kerkis see 54 protsendini. Peking teatas reedel, et kehtestab USA-st pärit impordile 34-protsendilise tollimaksu, mis hakkab kehtima neljapäeval.

Valge Maja teatel on sel nädalal võtnud nendega ühendust üle 50 riigi, et tollimaksude üle läbi rääkida.

Laupäevast hakkas kehtima USA üldine 10-protsendiline baastariif kogu maailmale. Kõrgemad tollimaksud, mis puudutavad ligikaudu 60 riiki, hakkavad kehtima kolmapäeval, 9. aprillil.