Sikorski: mul on mulje, et USA püüdleb pikaajalise rahu poole Ukrainas

Poola välisminister Radoslaw Sikorski kohtus reedel Washingtonis oma kolleegi Marco Rubioga ning märkis hiljem pressikonverentsil, et tal on mulje, et USA püüdleb pikaajalise rahu poole Ukrainas.

Sikorski sõnul olid jutuajamise kesksed teemad Ukraina ja Atlandi-ülesed suhted.

Vastates TVN24 ajakirjaniku küsimusele, kas Rubio selgitas ameeriklaste taktikat Ukraina sõja üle, ütles Sikorski: "Ameerika taktika kohta peaksite küsima Ameerika poolelt, kuid mulle on jäänud mulje, et USA taotleb pikaajalist rahu. See puudutab seda, et Ukraina saab ise määrata oma tuleviku."

Küsimusele, kas jutuks tuli Euroopa vägede võimalik saatmine Ukrainasse julgeolekutagatiste raames, vastas Sikorski, et seda teemat ei käsitletud. Samas vastas ta jaatavalt küsimusele, kas räägiti Euroopa kohast läbirääkimiste lauas.

"Me rääkisime ning varem või hiljem Euroopa loomulikult osaleb selles protsessis," tsiteeris TVN24 Sikorski sõnu.

Poola välisminister avaldas samas lootust, et president Andrzej Duda visiit Washingtoni ja laupäevale kavandatud kohtumine president Donald Trumpiga kujuneb edukaks.

"Ma väga loodan sellele, et president Duda tugevdab homme Poola häält õiglase rahu kasuks Ukrainas. President Duda on president Trumpiga sõber. See on hetk kasutada seda sõprust Poola, Euroopa jaoks," ütles Sikorski.

USA välisministeeriumi ametlikul veebiküljel teatati Rubio ja Sikorski kohtumise kohta, et "minister Rubio rõhutas president Trumpi otsustavust saavutada Ukraina konflikti püsiv lõpp".

"Minister Rubio ja välisminister Sikorski kinnitasid USA ja Poola suhete olulisust ning arutasid võimalusi, kuidas jätkata meie koostöö tugevdamist. Rubio avaldas sügavat tänu eeskuju eest, mida Poola annab oma kaitsekulutuste ja juhtrolliga, mida ta jätkuvalt näitab alliansis."