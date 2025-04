Reformierakond otsib lisaks Perele veel Tallinna linnapeaks soovijaid

Kuigi ametlikult ei ole Reformierakond võimalikku Tallinna linnapeakandidaati otsustanud, on partei ka erinevatelt inimestelt väljapool erakonda uurinud, kas neil oleks kandideerimiseks huvi. Üheks reaalsemaks variandiks meerikandidaadi kohale on Pärtel-Peeter Pere.

Kinnitamata andmetel on Reformierakond huvi Tallinna linnapeakandidaadiks hakkamise vastu uurinud näiteks Maris Laurilt.

"Erinevaid nimesid on läbi käinud. Võimalik, et üks oli Maris Lauri," ütles selle kohta Reformierakonna riigi fraktsiooni juht ja erakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige Õnne Pillak.

Tema sõnul on uuritud inimesi ka erakonnast väljastpoolt. "Oli erinevaid nimesid. Palju aega enam pole ka ja ka meeskonna jaoks on oluline, et saaks otsus tehtud," lausus Pillak.

Samuti Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatusse kuuluv riigikogu liige Kristo Enn Vaga ütles ERR-ile, et Tallinnas kandideerijate nimekirjad on töös. "Otsime uusi inimesi ja vaatame, kes olemasolevatest inimestest kandideerib. Aprilli ja mai jooksul peaks nimekirjad selguma," ütles Vaga.

Vaga sõnul on võimalikke kandidaate rohkem kui täidetavaid koht. "Kindlasti Pärtel-Peeter Pere on üks reaalsemaid variante. On veel endisi ministreid, kes on avalikusele tuntud, on volikogu tasemel inimesi," sõnas Vaga.

Seni on kõige tõenäolisemaks kandidaadiks peetud praegust Tallinna abilinnapead ja erakonna Tallinna piirkonna esimeest Pärtel-Peeter Peret, kes on ka ise nõud kandideerima.

"Ma põlen soovist olla linnapeakandidaat, kuid meile on oluline, et vabariigi pealinn saaks võimaliku parima linnapeakandidaadi. Mis tähendab, et peab mõtlema ka avaramalt," ütles Pere ERR-ile veebruari alguses.

Pere ütles kolmapäeval ERR-ile, et teiste võimalike kandidaatide huvi kohta uurida oligi tema idee.

"Olen pidanud ettevõtjate ja tippjuhtudega talve jooksul vestlusi. Olen küsinud nii sisuliselt, mis vajab Tallinnas muutmist ja rääkinud ka sellest, kas keegi sooviks ise käed külge panna," sõnas Pere.

ERR küsis Perelt, kas tõenäoliseks Reformierakonna linnapeakandidaadiks jääb ikkagi tema. "Reformierakond soovib Tallinnas teha inimestele linna parim pakkumine: teotahteline ja suutlik meeskond, tipp-topp programm ja ka linnapeakandidaat. Soovime pälvida inimeste usalduse jätkata vabariigi pealinna arengut euroopaliku linna teekonnal ja luua keskkond, kus on hea peredel elada, ettevõtjatel tegutseda ning kus soovitakse vanaduspõlve veeta," vastas ta.

Peret on heaks võimalikuks kandidaadiks nimetanud ka peaminister ja erakonna esimees Kristen Michal.

"Ma arvan, et Pärtel-Peeter Perel on sellele väga head šansid. Tallinna piirkond peab muidugi ise kogunema ja selle otsuse tegema, nagu ta tegi seda ka minu puhul," ütles Michal ERR-ile mullu novembris.