Ministeerium: etanool on kantserogeen, suhtumist alkoholi tuleb ümber hinnata

Mis on Eesti riigi seiskoht küsimuses, et etanooli kasutamist tahetakse keelustada?

Kõigepealt, ühtegi ärakeelamise eelnõu laual ei ole. On kaks paralleelset protsessi: üks neist on etanooli ümberklassifitseerimine uute andmete valguses ja tõenäoline uus etanooli klassifikatsioon ütleb, et tegemist on kantserogeeniga.

Teine protsess on biotsiidi toimeaine hindamine, kus hinnatakse etanooli desinfitseeriva vahendina. Seal hinnatakse, kas etanool on piisavalt efektiivne kahjurite ja haigustekitajate kõrvaldamiseks.

Kui tegemist on kantserogeeniga, siis üldprintsiip on selline, et see aine tuleks asendada ohutuma alternatiiviga. Euroopa kemikaaliamet kogub praegu infot, kas on olemas toimivaid ohutuid alternatiive. Kui neid ei ole, siis tuleks etanooli kasutamist desinfitseerivates ainetes edasi lubada. See on ka Eesti seisukoht. Aga see arutelu tuleb hiljem, kui see toimik on hinnatud ja tuleb otsustada, kas etanooli biotsiidina kasutada. Praegu on see hindamine pooleli.

Kuidas sellesse konteksti paigutub nüüd alkohol? Kas see tähendab ka alkoholile uusi piiranguid?

Alkoholiregulatsioon on eraldi, kuid tõesti, kui alkohol nüüd ametlikult klassifitseeritakse kantserogeeniks, siis on see mõttekoht ka kõigile inimestele – kas me ikkagi joome teadlikult sisse sellist ainet, mis on tõestatud kantserogeen. Sama on meil ka tubakaga. On ju tõestatud, et tegemist on kantserogeeniga, ometi on toode turul olemas. Need on ajaloolised tooted, mis on kunagi turule lastud.

Aga meie räägime nüüd biotsiidi hindamisest. Siin on oluline, et etanool toimiks ja tema eesmärk on inimeste tervise kaitse, näiteks pindade puhastamine. Ja kui meil ei ole sobivat toimivat alternatiivi, siis tuleb etanooli kasutamist jätkata.

Selle jutu pealt tundub natuke vastuoluline, et potentsiaalselt alkoholi võib edasi müüa, aga desinfitseerimisvahendeid ei või. Inimesed ei saa sellest aru…

Siin ongi see mõttekoht, et kuidas me suhtume edasi alkoholipoliitikasse. Kas me siis tõesti ütleme, et me lubame edasi müüa? Siin on pigem küsimus alkoholipoliitika kujundamises, mida võiks ehk vaadata teise, karmima pilguga, kui tõesti on etanool nüüd uuesti klassifitseeritud ja tõendatult on tegemist kantserogeeniga.

Kas see siis võiks teoorias tähendada ka seda, et alkoholi tootmine keelatakse ära?

Ma praegu ei saa rääkida ühegi asja keelamisest, sest kui me räägime keelamisest ja piiramisest, siis see on juba teine õigusakt, mille alusel konkreetseid piiranguid ja keelde hakatakse kehtestama. Siis on juba vajalikud riikide seisukohad ja hääletamised, see on hoopis teistsugune protsess.

Nii et desoainete puhul keelamise jutt ei ole laual, vaid pigem analüüsitakse võimalusi?

Just, otseselt ühtegi keelamise eelnõud ei ole laual, hinnatakse etanooli kui biotsiidi toimeainet. Seda tehakse kõigile turul olevatele biotsiididele. See on Euroopa Liidu hindamisprogramm, mille osana hinnatakse ära kõik biotsiidid, mis olid turul 2000. aastal.