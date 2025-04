Dominikaani ööklubi katusevaringus hukkunute arv on tõusnud 124 inimeseni

Ööklubi Jet Set katus kukkus kokku tuntud merengue laulja Rubby Péreze esinemise ajal. Muusik jäi koos kümnete teistega rusude alla ja hukkus arvatavalt.

Päästetööd veel kestavad, sündmuskohal töötab umbkaudu 400 päästjat.

"Nii kaua kui on lootust elule, teevad võimud kõik, et need inimesed üles leida ja päästa," ütles Méndez ja lisas, et rusudes on lõksus inimesi, kes paluvad abi.

Kohaliku meedia teatel oli ööklubis varingu ajal kolmveerand tundi pärast südaööd 500-1000 inimest.

The roof of a nightclub in the capital of the Dominican Republic collapsed during a concert Tuesday, killing at least 124 people and injuring hundreds more.



Politicians and athletes were among those attending the event at Jet Set in Santo Domingo when disaster struck.