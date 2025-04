WSJ: Trump soovib tollirünnakuga kõrvaldada ka muid tõkkeid USA ekspordile

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA president Donald Trump tahab globaalset kaubandust ümber kujundada ning taotleb mittetariifsete kaubandustõkete (NTB) kaotamist.

Trumpi tollipoliitika raputab maailma ning kümned riigid üritavad nüüd USA-ga tollide üle läbi rääkida. Trumpi administratsioon on aga saatnud sõnumi, et pelgalt tollide langetamisest ei piisa.

Trump on ise seletanud, et tahab vabaneda kaubanduspuudujäägist teiste riikidega. Seetõttu nõuab ta nüüd mittetariifsete tõkete kõrvaldamist.

Näiteks Euroopa Liit tegi ettepaneku langetada bloki tollimaksud USA-st imporditavatele autodele ja tööstuskaupadele nullini, kui Trump samaga vastab. Trump lükkas selle pakkumise tagasi.

The Wall Street Journal juhib tähelepanu, et kaubanduslepingu sõlmimine USA-ga võib nõuda enamat. Trump võib nõuda ka riigisiseste eeskirjade ümberkirjutamist.

"See ei puuduta ainult tariife. Nad mõtlevad välja reegleid ja eeskirju, mis on loodud ainult ühel põhjusel: te ei saa oma tooteid nendes riikides muuta," ütles Trump pärast EL-i ettepanekut.

Trump süüdistab praegu EL-i, Austraaliat ja teisi riike suures ebaõigluses. EL-is on aga näiteks toiduohutusega seotud standardid kõrgemad kui USA-s. Trump võib seetõttu taas nõuda, et tollivabastuse eest jõuaks USA linnuliha Euroopa turule.

USA on ka varem EL-ilt nõudnud kanaliha impordikeelu tühistamist. Kui USA toiduohutusnõuete Euroopasse levimine 2015. aastal teemaks tuli, tõi see kaasa massimeeleavaldusi, eriti Saksamaal ja Prantsusmaal.

EL- i pressiesindaja ütles teisipäeval, et blokk ei kavatse selliseid reegleid muuta.

"Me ei tee järeleandmisi oma juhtivate standardite osas, näiteks toiduohutuse ja tervishoiu osas," ütles pressiesindaja.

Paljudes riikides on kaubandustõkked seotud veel traditsioonide ja poliitikaga. Ka USA-l on oma kaubandustõkked. Petersoni rahvusvahelise majanduse instituudi vanemteadur Mary Lovely ütles, et seetõttu on sellistest tõketest raske vabaneda.

"Prantsusmaa valitsus teab, et kui ta liberaliseerib oma põllutoodete norme, jõuavad Pariisi tänavatele traktorid. Teised riigid, näiteks Jaapan, peavad riisikasvatajate kaitsmist toidujulgeoleku ja kultuuriküsimuseks," ütles Lovely ajalehele The Wall Street Journal.