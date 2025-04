UNESCO: Estonia juurdeehituse asemel peaks kaaluma uut asukohta

UNESCO-t nõustav Rahvusvaheline Kinnismälestiste Nõukogu (ICOMOS) leiab, et praegu planeeritud mahus juurdeehitust Estonia ooperiteatrile rajada ei tohiks ning kui rahvusooper ei suuda oma vajadusi katta tagasihoidlikumate muudatustega, tuleks kaaluda rahvusooperile uut asukohta.

Märtsis esitas riigikogu kultuurikomisjon UNESCO-le Estonia ooperiteatri võimaliku juurdeehitise pärandimõju hinnangu dokumendi. Selles jäi muinsuskaitseamet kindlaks oma seisukohale, et UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale planeeritud ooperiteatri juurdeehituse rajamine praegu planeeritud mahus mõjuks vanalinnale negatiivselt.

UNESCO-le esitatud pärandimõju hinnangus leidis muinsuskaitseamet, et soovitud mahus juurdeehitus oleks suure negatiivse mõjuga enamikule Tallinna vanalinna kui erakordse ülemaailmse väärtuse tunnustele ning kaaluda tuleks väiksemamahulist ruumilist sekkumist või siiski teist asukohta.

ICOMOS on nüüd vastanud Eesti suursaadikule UNESCO juures, et neile esitatud hinnang on põhjalik, kuid rahvusooperi juurdeehitus planeeritud mahus oleks ohtlik pretsedent, mis seaks ohtu maailmapärandi nimistusse kuuluva objekti.

"ICOMOS toetab täielikult esialgset pärandmõju hinnangut, mis vastab ka 2024. aasta tehnilisele ülevaatele ja rõhutab, et rahvusooperi kavandatavast laiendusest tuleks loobuda, kuna see ohustab maailmapärandi nimistusse kuuluva objekti autentsust ja terviklikkust ning võib seada ohtliku pretsedendi pärandi- ja keskkonnakaitsele Eestis. ICOMOS järeldab, et kui rahvusooper ei suuda oma vajadusi täita tagasihoidlikumate muudatustega, mis vastavad muinsuskaitseameti tingimustele, tuleks kaaluda Tallinnas uue asukoha leidmist," kirjutas ICOMOS.

Kokkuvõttes märgib ICOMOS, et rahvusooperi laienduse ehitamisel oleks tugevalt negatiivne visuaalne mõju elu-, äri ja kultuurikeskkonnale, kultuuriväärtusega arhitektuurile, linnaruumile, pärandi vaadeldavusele ja bastionaalvööndi terviklikkusele. Samuti oleks sel bastionaalvööndile ning kultuuriväärtusega arhitektuurile füüsiliselt tugev negatiivne mõju.

ICOMOS rõhutab, et vastupidiselt senisele kriitikale on praeguses lahenduse planeerimise etapis hinnangu andmine nii suure ja tundlikku asukohta kavandatava projekti puhul väga sobiv samm.

Muinsuskaitseamet on pakkunud ühe võimalusena ka lahendada rahvusooperi muresid väiksema mastaabiga ehituslike sekkumiste läbi, luues eritingimustega variandi ooperimaja laienduseks.

ICOMOS peab kultuuriliste hüvede tagamiseks eelistatuimaks variandiks Tallinnasse siiski uue ooperimaja ehitamist, milles saaks pakkuda rahvusooperile tööks vajalikke võimalusi. Samas on organisatsioon nõus ka Estonia hoonele väiksemas mahus ümberehituste tegemisega.

Tallinna vanalinn on UNESCO maailmapärandi nimistus 1997. aastast, seda näitena väga hästi säilinud keskaegsest Põhja-Euroopa kaubanduslinnast, kus on säilinud ka toonane tänavavõrk ja hoonestuse piirid.

Estonia pärandimõju hinnang on esimene omasugune UNESCO-le koostatud hinnang, kuna hinnangu esitamine on kohustuslik alates 2011. aastast ning seni ei ole nii suurt ehitust vanalinna piirkonda planeeritud.