Moskvas on 9. mail nii Kasahstani, Armeenia kui ka Valgevene liidrid

Armeenia peaministri kantselei teatas, et Nikol Pašinjan reisib esmaspäeval Moskvasse ja osaleb Venemaa 9. mai võidupühaüritustel, teatas Ria Novosti. Samuti on selgunud, et Moskvasse on saabunud või lubanud minna Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, Kasahstani president Kassõm-Jomart Tokajev, Tadžikistani president Emomali Rahmon, Kõrgõzstani president Sadõr Džaparov ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev.

Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus tõi esile, et Vladimir Putin saatis kutse 9. mai üritustel osalemiseks ka Türkmenistani presidendile, kuid tema osaluse osa puudub praegu selgus. Veel aprilli lõpus oli teada vaid Kõrgõzstani presidendi minek Moskvasse 9. mail.

Mitmete Venemaa liitlasriikide poliitiliste liidrite Moskvasse saabumine selgus alles esmaspäeval, 8. mail. Eelmisel aastal ei osalenud Moskvas Venemaa Teise maailmasõja lõpu paraadil ükski välisriigi riigipea. 2021. aastal oli Moskvas paraadi vaatamas vaid Tadžikistani president Emomali Rahmon.

9. mail tähistab Teise maailmasõja lõppu Venemaa ja enne seda Nõukogude Liit ning selle lagunedes ka mitmed selle järglasriigid, kuna Saksamaa lõplik alistumine sõlmiti Euroopa aja järgi 8. mail, kuid Moskva aja järgi oli juba 9. mai. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul peaks Ukraina edaspidi tähistama Teise maailmasõja lõppu 8. mail, mitte 9. mail.

Kuigi Moskvas toimub 9. mail sõjaväeline paraad, siis on see ära jäetud mitmel pool mujal. Väljaande Verstka andmetel on paraad ära jäetud 21 linnas. Samuti otsustasid Vene võimud ära jätta 9. mail varem peetud patriootilised Surematu polgu marsid, mille valitsev võim on enda ideoloogia teenistusse rakendanud.