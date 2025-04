Merz teeb ametisse astumise järel kohe visiidi Pariisi

Saksamaa parlament hääletab Friedrich Merzi kantsleriks nimetamise üle 6. mail ning asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et järgmine riigijuht sõidab 7. mail Pariisi.

Merz ütles pühapäeval Saksa kõmulehele Bild antud intervjus, et peab kohe kõnelusi nii Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kui ka Poola peaministri Donald Tuskiga.

"Ma sõidan kohe Pariisi ja väga kiiresti Varssavisse," ütles Merz.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Merz sõidab juba 7. mail Pariisi, sest 8. mail on Merzi ja Macroni fookuses teise maailmasõja lõpu 80. aastapäevale pühendatud tseremoonia.

Prantsuse ametnikud loodavad, et Merzi juhtimisel paraneb kahe riigi vaheline läbisaamine. Macron ja ametist lahkuv kantsler Olaf Scholz said isiklikul tasandil halvasti läbi ning erimeelsused energia, Ukraina ja kaubanduse üle kahjustasid läbisaamist veelgi, vahendas Politico.

Macroni liitlase sõnul teevad Merz ja Macron juba kõvasti tööd ning võivad lähinädalatel mitmes küsimuses edusamme teha.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Merzi Euroopa ringreis võib hõlmata ka visiiti Kiievisse. See võib toimuda juba 9. mail. Kaks asjaga kursis olevat diplomaati ütlesid, et Merzi võimaliku visiidi üle käivad praegu kõnelused.