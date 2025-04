Donald Tusk soovib Poola majandust taaspoolastada

Samuti peavad Tuski sõnul minema kõik investeeringud rajatavasse tuumajaama Poola ettevõtetele. Börsil tõi see kaasa energiafirmade aktsiate languse.

"Ilmselt on praegu õige aeg selgelt öelda, et naiivse globaliseerumise aeg on läbi. Me peame ütlema seda valjult ja selgelt, et kui me tahame saavutada majanduslikku edu ja rajada tugeva riigi, siis me peame selgelt ütlema endale ja teistele, et Poola selles üha armutumas võitluses isekate jõudude vahel globaalsetel turgudel ja sõja eesliinil ei ole naiivne partner," ütles Tusk.

Poola peaministri eesmärk on tugevdada riigisiseseid ettevõtted, et need ei hakkaks olema kehvemas konkurentsiolukorras võrreldes rahvusvaheliste hiidudega.