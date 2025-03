Poola soovib suunata EL-i taasterahastu vahendid relvastumisse

"Oleme esimesed Euroopas, kes algatasid selle võtmetähtsusega projekti riikliku taastekava raames," vahendas väljaanne Brussels Signal Tuski sõnu 25. märtsil toimunud kabinetinõupidamisel.

"Iga selline otsus, mis puudutab Poola armee moderniseerimist, kaitsetööstust, piiri tugevdamist, peletab sõjaohtu ja on samm rahu nimel," lisas ta.

Valitsus kavatseb kasutada Euroopa Komisjoni vastloodud julgeoleku- ja kaitsefondi vahendeid julgeoleku infrastruktuuri tugevdamiseks, sealhulgas relvaettevõtete moderniseerimiseks, küberjulgeoleku ja tsiviilkaitse tugevdamiseks.

Kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja akadeemiliste asutuste käsutusse antavad vahendid edastatakse madala intressimääraga laenude või osaliselt lunastatavate aktsiainvesteeringutena.

"Investeerime miljardeid varjenditesse, kahesuguse kasutusega infrastruktuuri ja Poola kaitseettevõtete arendamisse," ütles rahandus- ja regionaalpoliitika minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pärast valitsuskabineti kohtumist.

See samm eeldab Euroopa Komisjoni heakskiitu, kuid Poola valitsus teatas, et on kindel, et EL-i vahendite ümberjaotamine kaitsesse on kooskõlas komisjoni hiljuti välja kuulutatud ReArm Europe kavaga tugevdada Euroopa julgeolekut.

Sellele vaatamata väitis finantsuudiste portaali Money.pl raport, et komisjon tunneb muret selle pärast, kuidas Euroopa Kontrollikoda suhtub pandeemiajärgse rahastamise üleviimisse sõjaliste ja julgeolekueesmärkide täitmiseks.

Komisjon blokeeris Poola taasterahastu kasutamise eelmise, konservatiivide juhitud valitsuse ametiajal vaidluse tõttu õigusriigi põhimõtete järgimise üle, mis lõppes Tuski vasaktsentristliku valitsuse ametisse astumisega 2023. aasta lõpus.

Poola ootas ka komisjoni heakskiitu oma plaanidele anda riigiabi oma esimese tuumaelektrijaama arendamiseks,

Eelmise aasta detsembris teatas komisjon, et tema "esialgne hinnang on leidnud, et abipakett on vajalik", kuid tal on praeguses etapis endiselt kahtlusi, kas meede on täielikult kooskõlas EL-i riigiabi eeskirjadega.

Seetõttu algatas ta käimasoleva süva-analüüsi riigiabi andmise ja selle võimaliku mõju kohta konkurentsile elektrienergia turul.

USA on Poola esimese tuumaelektrijaama ehitamisel strateegiline partner ja USA president Donald Trump on kiitnud Poolat selle eest, et kavatseb sel aastal kulutada kaitsele 4,7 protsenti oma SKT-st, mis on kõrgeim suhteline näitaja NATO-s.