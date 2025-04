Ehitusfirma ehitab Tartu vajuva maja asemel omal kulul uue maja

Viltu vajunud maja korteriomanikud kaebasid maja arenduseks loodud Mapri Ehituse enamusosalusega ettevõtte kohtusse ja võitsid. Samuti kaebasid omanikud kohtusse ka maja ehitanud Mapri Ehitus OÜ.

Nüüd pakkus ettevõte, et lammutab omal kulul vajunud maja ja ehitab uue. Ehituse eest maksab Mapri Ehitus.

"Ma arvan, et sellele oskab Mapri ise vastata, et kust selline ettepanek sündis pärast kahte aastat vaikust ettepanekute osas. Siin võib spekuleerima jääda, aga kõige olulisem on see, et kokkulepe sündis ja saame edasi liikuda," lausus korteriomanik Grete Mark.

Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant ütles, et hoolimata kohtuvaidlusest kohalike elanikega otsustas Mapri Ehitus uue maja ehitada seetõttu, et nad tunnevad elanike ees vastutust. Jaaganti sõnul tuli otsus peale seda, kui TTJA kuulutas hoone elamiskõlbmatuks.

"See oli meie jaoks viimane piisk ning me otsustasime, et me peame jõuliselt ja kohe tegutsema hakkama ja nii see otsus sündis. Et saaksime anda ikkagi inimestele oma kodud tagasi. Sest me tunneme ehitajana väga suurt seost selle objektiga," lausus Jaagant.

Siiski ei saa elanikud tagasi raha, mis on kulunud uute elamispaikade leidmiseks või ehitajaga kohtuvaidluse pidamiseks. Jaaganti sõnul on kompensatsioon see, et vajunud maja elanikud saavad uue maja uue garantiiajaga. Uus maja ehitatakse sama projekti alusel.

"Ehitusseadustik võimaldab ehitada vana hoone asemele täpselt samasuguse hoone, mida nimetatakse ümberehitamiseks ehk taastamiseks. Ehk see tähendab menetluslikult seda, et me ei pea menetlema ehitusluba lammutamiseks ja püstitamiseks, vaid me saame ehitusteatise registreerida ümberehitamiseks ehk taastamiseks. Sisuliselt esitatakse sama projekt, mis 2013, kui ehitusluba taotleti ja selle alusel nad saavad ehitusteatise," rääkis Tartu ehitusosakonna juhataja Merlin Oja.

Maja vajumise põhjused tehakse kindlaks peale lammutust, kui on näha, kuidas maja vajunud on.