Saksa uude võimuliitu tekkisid juba esimesed mõrad

CDU ja SPD sõlmisid sõlmisid kuus päeva tagasi koalitsioonileppe, kuid juba kimbutab liitu erimeelsus selle üle, kas poliitika, milles kokku lepiti, on kohustus või sõltub eelarvest, vahendas Politico.

"Me ei anna lubadusi, mida me ei suuta täita," ütles Merz. Ta viitas SPD lubadusele anda tulumaksusoodustusi madala ja keskmise sissetulekuga inimestele. Merz rääkis, et kuigi koalitsioonileppes on selline meede olemas, siis kohustuste täitmine sõltub sellest, kas valitsusel on raha või mitte.

Selline jutt tekitab SPD ridades segadust. SPD liider Saskia Esken ütles, et maksukärped on kindel kokkulepe. "See on koalitsioonilepingus kindlalt kirjas," ütles Esken Saksa meediale.

Ka välispoliitilises kursis ilmnevad juba erimeelsused. Merz kinnitas hiljuti valmisolekut tarnida Euroopa riikide nõusoleku korral Ukrainale tiibrakette Taurus. Praegune ja suure tõenäosusega ka tulevane kaitseminister Boris Pistorius seadis need tarned kahtluse alla. Ta hoiatas, et (Tauruste ) tarnete vastu on olemas mitmeid argumente.

Samal ajal painavad SPD-d veel sisetülid. Partei noorteorganisatsioon Jusos, mis esindab umbes 12 protsenti SPD liikmetest, teatas, et ei toeta koalitsioonilepet. Organisatsioon kritiseeris tulevase võimuliidu rändepoliitikat ning ühenduse juhi sõnul on lepe kui tiksuv pomm.

Jusose sõnul tuleb tuleb lepet parandada ning seetõttu on vaja käivitada läbirääkimiste teine voor. SPD juhtkond lükkas selle nõudmise juba tagasi.

"Teist vooru ei tule. Kui see ebaõnnestub, toimuvad uued valimised või tuleb vähemusvalitsus," ütles SPD liider Lars Klingbeil.