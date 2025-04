Coop Panga juht Margus Rink lahkub ametist

"Margus on suure intensiivsuse ja pühendumisega panustanud Coop Panka alates selle asutamisest 2017. aastal. Kaheksa aastaga on pank saanud Marguse juhtimisel oluliseks turuosaliseks Eesti pangandusturul, kasvatanud turuosa ühelt protsendilt kuuele. /.../ Oleme jõudmas 2026. aastal panga esimese strateegiaperioodi lõppu. Sellest tulenevalt on õige, et järgmise perioodi strateegia paneb kokku juba uus juht, kelle ülesandeks saab olema ka strateegia ellu viimine," lausus panga teatel nõukogu esimees Rainer Rohtla.

Margus Rink märkis, et on alati endale teadvustanud, et tema ajaaken Coop Panga juhina on maksimaalselt 10 aastat ehk esimese strateegiaperioodi lõpuni.

"Pean igati õigeks nõukogu soovi asuda otsima Coop Pangale uut juhti, kelle eestvedamisel kujundada panga edasine strateegia ning viia see ellu," lausus Rink.

Rinki volitused juhatuse esimehena lõpevad 30. mail. Rink lahkub ka tütarettevõtete Coop Liising ja Coop Kindlustusmaakler nõukogust.

Coop Panga juhi kohusetäitja Heikko Mäe Autor/allikas: Coop Pank

Coop Panga nõukogu alustab uue juhi otsinguid. Kuni uue juhi ametisse nimetamiseni täidab pangajuhi kohuseid riskijuht ja juhatuse liige Heikko Mäe. Juhatuses jätkavad ka finantsjuht Paavo Truu, ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann ja erakliendipanganduse juht Karel Parve.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 211 000 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiliseks omanikuks on kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.