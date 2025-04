Uuring: AfD kasvatab Saksamaal toetust

Telekanali RTL poolt tellitud ja uuringufirma Forsa poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et parempopulistide toetus suureneb ning Alternatiiv Saksamaale (AfD) on tõusnud kõige populaarsemaks Saksamaa erakonnaks.

Saksamaal toimusid 23. veebruaril parlamendivalimised ning viimased küsitlused viitavad, et AfD kasvatab populaarsust. AfD sai viimastel valimistel umbes 21 protsenti häältest ning sai paremtsentristliku Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) järel teise koha.

Forsa avaldas 22. aprillil oma tulemused, mis näitab, et enam kui veerand valijaskonnast annaks hääle parempopulistidele. Liidrikohal oleva AfD toetus on nüüd 26 protsenti. Ka aprilli alguses tehtud uuring näitas, et AfD on kerkinud Saksa populaarseimaks parteiks.

Parlamendivalimised võitis CDU, mis kogus toona 29 protsenti häältest. Viimased küsitlused näitavad, et tulevane kantsleripartei kaotab toetajaid. Viimases Forsa küsitluses küündis see 25 protsendini, vahendas Brussels Signals.

CDU liider ja tulevane kantsler Friedrich Merz on korduvalt välistanud igasuguse koostöö AfD-ga ning sõlmis koalitsioonileppe hoopis Sotsiaaldemokraatliku Parteiga (SPD).

Merz jäi läbirääkimistel tehtud järeleandmiste tõttu terava kriitika alla ning küsitlused viitavad, et Saksamaal kasvab rahulolematus tulevase võimuliiduga.

Sotsiaaldemokraadid said valimistel ainult 16 protsenti häältest, võrreldes CDU 29 protsendiga. Sellest hoolimata suutis SPD kõnelustel oma plaane läbi suruda. Viimase küsitluse kohaselt on SPD toetus umbes 15 protsenti.

Ka mitmed äriliidrid kritiseerivad võimulepet ning leiavad, et tulevane valitsus ei suuda Saksa majandust viia õigele teele. Populistid üritavad olukorda ära kasutada ning AfD liidrid süüdistavad Merzi valijate huvide eiramises.

Saksamaa parlament hääletab Merzi kantsleriks nimetamise üle 6. mail.