Kanadas tappis autoga rahva sekka sõitnud mees 11 inimest

Politsei teatas öösel, et pidas sündmuskohal kinni 30-aastase Vancouveri mehe, kuid ei avaldanud kohe hukkunute või vigastatute arvu, öeldes, et neil on hommikul rohkem teavet. Hiljem tehtud sotaiaalmeediapostituses teatas politsei, et surma sai üheksa inimest.

UPDATE: As of now, we can confirm nine people have died after a man drove through a crowd at last night's Lapu Lapu Festival. Our thoughts are with all those affected by this tragic incident. — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

"Praegu oleme kindlad, et see intsident ei olnud terroriakt," teatas Vancouveri politsei sotsiaalmeedia vahendusel.

Kesköisel pressikonverentsil ütles politsei esindaja, et kahtlusalune on neile teada, kuid ei täpsustanud. Mehe võtsid sündmuskohal esmalt kinni seal viibinud inimesed.

"Seal oli mitu hukkunut ja mitu ka vigastatut. Oleks ebaõiglane, kui ma spekuleeriksin täpsete arvude üle, kuna ohvrid viidi piirkonna mitmesse haiglasse," ütles Vancouveri politsei ajutine juht Steve Rai.

Juhtum leidis aset laupäeval veidi pärast kella kaheksat õhtul, kui Vancouveri filipiinlaste kogukond oli kogunenud East 41st Avenue ja Fraser Streeti lähedal Lapu Lapu päeva pidustustele.

Üks pealtnägija ütles CTV Newsile, et nägi vahetult enne seda, kui auto rahvahulka sõitis, üht musta värvi sõidukit festivali piirkonnas ebatavaliselt liikumas.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Teine pealtnägija, kes ei soovinud oma nime avaldada, ütles, et nägi umbes 15 inimest maas lamamas pärast seda, kui tume maastur rahva sekka sööstis. Pealtnägija sõnul üritas juht joosta, kuid festivalikülastajad hakkasid teda taga ajama ja hoidsid teda umbes 10 minutit aia ääres, kuni politsei saabus.

"Ma ei näinud juhti, kuulsin ainult mootori müra," ütles toidukäru Bao Bunsi kaasomanik Yoseb Vardeh intervjuus Postmediale. "Astusin oma toidukärust välja, vaatasin üle tee ja seal oli ainult surnukehi igal pool," ütles Vardeh katkendlikul häälel. "Ta sõitis läbi terve kvartali, otse keskele."

Kanada peaminister Mark Carney ütles X-is: "Olen vapustatud, kuuldes täna õhtul Vancouveris Lapu Lapu festivalil toimunud kohutavatest sündmustest."

Vancouveri linnapea Ken Sim ja Briti Columbia peaminister David Eby postitasid X-is sarnaseid kommentaare.

Vancouver Sun teatas, et piirkonnas oli tuhandeid inimesi.

Lapu Lapu päeva austatakse Filipiinide 16. sajandi kolonialismivastase võitluse juhti.

Kanada politsei ütles hiljem, et tänavafestivalil inimesi ramminud auto juhil oli vaimseid probleeme.

Politseiülem Steve Rai, kes ei soostunud arutama 30-aastase kahtlusaluse teo võimalikku motiivi, ütles, et mehel oli märkimisväärne ajalugu suhtlemisel politsei ja vaimse tervise spetsialistidega.

Kanadas toimuvad esmaspäeval valimised.