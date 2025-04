Rootsi hooldussektorisse on tunginud organiseeritud kuritegevus

Uurimise tulemuste kohta 22. aprillil avaldatud raportis öeldakse, et hinnanguliselt neli sotsiaalteenuste kasutajat kümnest on kokku puutunud isiklike abilistega, kes on seotud kuritegelike võrgustikega, teatasid Rootsi televisioon SVT ja väljaanne Brusselssignal.eu.

"Sotsiaalabi pole enam ohutu. See on organiseeritud kuritegevuse poolt kaaperdatud ja seda on ära kasutanud," vahendas SVT sotsiaalteenuste ministri Camilla Waltersson Grönvall sõnu.

Organiseeritud kuritegevus on infiltreerunud tervishoidu. Eriti haavatav on aga sotsiaalabi valdkond, kuna kuritegude toimepanemisel on seal võimalik teenida väga suurt raha, ütles Rootsi majanduskuritegude agentuuri kuritegevuse ennetamise spetsialist Sara Persson. "Märkimisväärse rahalise kasu potentsiaal muudab selle kriminaalse tegevuse atraktiivseks sihtmärgiks," lisas ta.

Aruandes, mis käsitles aastaid 2022-2023, selgus, et uuritud 699 erasektori abifirmast 83-l on tihedad sidemed organiseeritud kuritegevusega, kusjuures kõigis 62 suurimas abifirmas oli töötajad, kes on seotud organiseeritud kuritegevusega.

Muuhulgas uuriti sotsiaalkindlustuse agentuuri hüvitiste makseid umbes 62 000 inimesele, kellest 14 000 peab politsei aktiivseks liikmeks mõnes kuritegelikus ühenduses ja 48 000, keda peetakse selliste ühendustega seotuks.

Rootsis pakuvad eraevõtted abiteenuseid, mis ulatuvad isiklikust hooldajast puuetega inimestele või kroonilistele haigetele kuni erajuurdluse ja õigusteenusteni.

Aruandes väideti, et aastatel 2022–2023 kuritarvitasid kriminaalid hoolekandesüsteemi ära ka abiliste tasusid väärkasutades, tekitades sotsiaalkindlustuse agentuurile võlgu enam kui 300 miljoni Rootsi krooni (27 miljonit euro) ulatuses.

Ehkki sotsiaalhoolekandes hõivatud ettevõtted näisid pealiskaudsel vaatlusel sageli korraliku raamatupidamise ja jätkusuutlikus rahalises seisundis, selgus uurimisest, et nad tegelesid aktiivselt kriminaalsete ettevõtmistega, sealhulgas lubatud abi andmata jätmise, töötajate survestamisega palkade tagasimaksmiseks ning isegi arstide ja hooldusspetsialistide koostatud dokumentide võltsimisega.

Sotsiaalkindlustuse agentuuri tekitab organiseeritud kuritegevuse osalus kahju nii abisaajatele otseselt kui ka ühiskonnale laiemalt.

"See tähendab muu hulgas seda, et haavatavates olukordades olevad inimesed jäetakse tähelepanuta ja et puuetega inimesi kasutatakse kuritegevuse tööriistadena," ütles Persson. "Hüvitist, mida makstakse valesti, saab kasutada muude kriminaalse tegevuse rahastamiseks, seega on sellest ühiskonnale topeltkahju," lisas ta.

Valitsus algatas nüüd ametliku uurimise, mille tulemusi oodatakse hiljemalt 2027. aasta jaanuari alguseks.