Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma

Eesti ilma kujundab madalrõhkkond, mis liigub Skandinaavia põhjaosa kohalt kagusse. Öösel jõuab pööris Soome kohale ja Eesti ilm on selle lõunaservas esialgu vihmane, pärast keskööd sadu lääne poolt alates harveneb. Päeval jõuab madalrõhkkond Laadoga järve taha ning loodevoolus lisandub Eestisse sajuhooge. Tuul on puhanguline, õhk mõõdukalt soe.

Eelolev öö algab Eestis pilves ja vihmaselt. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 17 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates järk-järgult loodesse. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Vihmahooge on peamiselt Ida-Eestis. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 17 m/s, õhtuks nõrgeneb. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 7 kraadi.

Kolmapäeval liigub üle maa sajuala ja külmem õhk ning vihmaga koos võib tulla lörtsi. Öine õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 9 kraadi, lõunas kuni 13 kraadi.

Neljapäeva öösel läheb kuivemaks ning õhutemperatuur langeb mitmel pool miinuspoolele, rannikul on samal ajal sooja kuni 5 kraadi. Uus sadu jõuab Eestisse alles õhtul. Päeval jõuab siia aga soojem õhk ning maksimumid tõusevad mitu kraadi üle 10.

Reede tuleb vihmahoogudega, aga soe, laupäeval õhk jaheneb ja vihmaga koos võib tulla jälle lörtsi.