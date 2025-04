Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Glebovat kuriteos

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ametnikud esitasid neljapäeval Tallinna linna hallatava spordikeskuse juhile kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises ja soodustuskelmuses. ERR-ile teadaolevalt on tegu Tondiraba jäähalli juhi Elena Glebovaga.

Esialgse kahtlustuse kohaselt tegi spordikeskuse juht endaga seotud MTÜ suhtes otsuseid ning sõlmis selle MTÜ-ga lepinguid spordikeskuse saalide ja väljakute kasutamiseks. Samuti esitati juhile kahtlustus pettuse teel soodustuse saamises, mis seisneb kahtlustuse kohaselt selles, et ta esitas treeneritöö kohta valeandmeid Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele.

Uurimine on algusjärgus ja tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

Elena Glebova ERR-i telefonikõnele ei vastanud ja lülitas telefoni välja.

Neljapäeval tegid keskkriminaalpolitsei ametnikud erinevaid menetlustoiminguid kahtlusalusega seotud asukohtades. Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo, kriminaalmenetlust juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Olgerd Petersell ütles, et avalike ülesannete täitmisel peab lähtuma avalikest huvidest.

"Kõik ametikohustused peavad olema täidetud ausalt ja läbipaistvalt ning sellest tulenevalt ei tohi ka avalikke vahendeid puudutavad otsustused olla ajendatud kellegi isiklikest huvidest."

Korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp rääkis, et tegemist on tõsise juhtumiga, kus kahtlustuse järgi on juht lähtunud otsustes omakasust, kuritarvitades usaldust, mis ametipositsiooniga kaasnes.

"Ebaausate ametnike tegevus ei too head sektori mainele, teenust soovivale kliendile, ettevõtjale ega konkurendile. Seetõttu on oluline, et igaüks, kes on teadlik ametniku ebaseaduslikust tegevusest, sellest teavitaks. Täname ka Tallinna linna mõistva suhtumise ja hea koostöö eest avalikel menetlustoimingutel," lisas Sepp.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul lõpetatakse Glebovaga töösuhe.

"Kindlasti me ei näe mingit võimalust temaga töösuhet jätkata. Kui politsei on omapoolsed tegevused lõpetanud, siis eks meie peame proua Glebovaga töösuhte lõpetama. See eeldab ka teatud juriidilisi protseduure. Võtame selle ette esimesel võimalusel," sõnas Ossinovski ERR-ile.

Endine iluuisutaja Elena Glebova astus Keskerakonna liikmeks 4. juunil 2013. Ta kandideeris ka 2015. aasta riigikogu valimistel, sai 310 häält ega osutunud valituks. Vahetult pärast sportlaskarjääri lõpetamist nimetas tollase linnapea Edgar Savisaare juhitud Tallinna linnavalitsus Glebova 11. juunil 2014 Tondiraba jäähalli direktoriks. Kui Vladimir Svet sai taristuministriks, pääses Glebova tema asendusliikmena ka Tallinna volikokku. Nüüd on Svet volikogus tagasi.

Seitsmekordne Eesti meister iluuisutamises ja Eestit olümpiamängudel kolm korda esindanud Glebova on ka Eesti Uisuliidu juhatuse liige.

Tondiraba jäähall.

Ossinovski: probleemid jäähallis olid pikka aega teada

Sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et Glebova juhtum annab kinnitus sellest, et Keskerakonna ainuvõim Tallinnas rajas korruptiivse süsteemi, kus ebapädevad erakonnakaaslased määrati juhtivatele kohtadele.

"Endise iluuisutaja Elena Glebova pani Tondiraba spordikeskuse juhiks 2014. aastal toonane linnapea Edgar Savisaar. Glebova kuulus Savisaare siseringi, oli värskelt liitunud Keskerakonnaga ja sai selle ametikoha ilma konkurssi läbimata. Oma roll oli selles ka Mihhail Kõlvartil, kes juhtis tollal abilinnapeana spordivaldkonda."

Ossinovski sõnul sai juba 2016. aastal ilmsiks, et Glebova tegelikult keskust juhtida ei suuda.

"Linnavalitsuse sisekontroll tõi välja Tondiraba spordihallis valitsenud korralageduse, kaose hangete korraldamisel ja tõsise korruptsiooniohu. Paraku ei järgnenud sellele kriitikale reaalseid tagajärgi. Keskerakond lasi Gleboval rahulikult ametis jätkata ja see võimaldas tal kümme aastat ühe linna tähtsaima spordikeskuse eesotsas püsida."

Ossinovski sõnul oli tema linnapeaks saades üks esmaseid ülesandeid korra majja saamine Tallinna spordikeskustes.

"Just seetõttu algatasime mullu suure reformi, millega ühendasime seitse spordikeskust ühtse professionaalse juhtimise alla. Tondiraba juhtum näitab selgelt, miks see vajalik oli. Glebova vahistamine (Glebova peeti kinni - toim) ei tule mulle üllatusena, probleemid Tondiraba jäähallis olid pikemat aega teada ja linnavalitsus on teinud politseiga tihedat koostööd."