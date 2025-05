Reedel sajab jälle vihma

Maikuu algus on veel üpris heitliku ilmaga ja tuleb arvestada nii sajuhoogude kui ka tuulisusega. Ja võib veel esineda ka öökülmasid. Reedel sajab ka vihma.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel valdavalt pilves taevaga. Paiguti on udu. Lõunakaare tuul puhub 1 kuni 7, saartel ja rannikul 4 kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, saartel ja läänerannikul +4 kuni +7 kraadi.

Hommikul võib kohati sadada hoovihma. Tuul puhub lõunast 4 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 3 kuni 9 kraadi.

Kui reede ennelõunal on ilm veel vähese ja vahelduva pilvisusega ja hoovihma sajab vaid kohati, siis pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihm levib saartel mandrile. Paiguti on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Lõuna- ja edelatuul tugevneb puhudes 5 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi.

Laupäev toob vihmahooge nii öösse kui ka päeva, öösel on 3 kuni 8, päeval 10 kuni 15 kraadi.

Pühapäev tuleb jahedam, öösel on 1 kuni 7, päeval 6 kuni 12 kraadi. Mitmel pool sajab vihma, öösel sekka ka lörtsi. Tuul pöördub põhja ja tugevneb. Vihma-ja lörtsihooge jagub ka esmaspäeva ja teisipäeva.