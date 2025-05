Apple: enamik USA-sse tarnitavatest nutitelefonidest hakkab pärinema Indiast

Apple teatas, et enamik USA-sse tarnitavatest firma seadmetest hakkab pärinema Indiast ja Vietnamist. Investorid jälgivad USA president Donald Trumpi kehtestatud tollimaksu valguses pingsalt ettevõtte jõupingutusi viia tootmine Hiinast välja, kirjutab Wall Street Journal.

Trumpi möödunud kuul kehtestatud tollimaksumäär Hiinale mõjutas ka oluliselt tehnohiidu Apple-lit, kuna ettevõtte enamik tooteid toodetakse Hiinas.

Apple'i tegevjuht Tim Cook ütles, et tollimaksu mõju juuni kvartalis – eeldusel, et kehtivad määrad jäävad samaks – suurendab ettevõtte kulusid 900 miljoni dollari võrra. Cooki sõnul võib tulevastes kvartalites lisanduv kulu olla veelgi suurem. Ta märkis, et ka märtsis oli tollitariifidel piiratud mõju.

Apple teatas, et jaanuarist märtsini ettevõtte müük kasvas. Kasv oli osaliselt tingitud suuremast nõudlusest Iphone'ide järele ja viimase mudeli taskukohasema versiooni turule toomisest.

Kokkuvõttes kasvas Apple'i müük viis protsenti ehk 95 miljardi dollarini, ületades analüütikute ootusi. Perioodi puhaskasum oli 24,8 miljardit dollarit, mis on ligi viis protsenti rohkem kui eelmise aasta jaanuarist märtsini – Iphone'ide müük kasvas sel perioodil kaks protsenti.

Cook ütles analüütikutega peetud kõne ajal, et enamik juunikvartalis USA-s müüdavatest Iphone'idest hakkab pärinema Indiast, samas kui peaaegu kõik ettevõtte muud seadmed – arvutid, nutikellad, tahvelarvutid, kõrvaklapid jne –, mida sel perioodil USA-s müüakse, pärinevad Vietnamist.

Tegevjuht lisas, et Apple jätkab oma tarneahela mitmekesistamist ja toomist Hiinast eemale. "Mida saime mõnda aega tagasi teada, oli see, et kõik ühes kohas on liiga suur risk," ütles ta.

Trumpi kehtestatud tollimaks saatis Apple'i aktsia langusesse, kuid nüüdseks on aktsia suuresti oma väärtuse taastanud. Trumpi administratsioon kaalub aga jätkuvalt muid tollimeetmeid, mis võivad tehnoloogiaettevõtteid mõjutada. Ettevõtet mõjutavad juba 20-protsendine tollimaks Hiinast ja 10-protsendine tollimaks India kaudu USA-sse tarnitud toodetelt.

Aktsionärid ja analüütikud ootavad, et Apple selgitaks avalikult, mil määral suudab ettevõte oma tootmise Hiinast ära viia.

Cook on üha enam vaadanud Indiat kui võimalikku tootmispartnerit. Analüütikud on hinnanud, et kogu India Iphone'ide tootmise ekspordi ümbersuunamine – umbes 25 miljonit telefoni – võimaldaks Apple'il rahuldada umbes 50 protsenti USA nõudlusest.

Techinsightsi andmetel võib Hiina kaupadele kehtestatud maks Iphone 16 Pro mudeli müügihinda tõsta ligikaudu 300–500 dollarit.

Apple on aastakümneid töötanud, et Hiinasse oma tootmiskeskus ehitada. Riigis asuvad ettevõtte tohutud tehased ja hulk töölisi, kes seadmeid kokku panevad.

Ettevõtte põhilise toote, Iphone'i müük on osaliselt stagneerunud, kuna Hiina piirkonna kliendid on viimasel ajal hakanud eelistama kohalikke kaubamärke. Suundumus võib jätkuda, kuna USA kaubamärgid kaotavad pikaleveninud kaubandussõja tõttu oma võlu. Iphone'i müügist saadud tulud moodustavad umbes poole Apple'i kogumüügist.

Hiina piirkonna müük langes möödunud kvartalis enam kui kaks protsenti – selline langus on viimastel aastatel olnud üsna järjepidev.

MoffettNathansoni analüütiku Craig Moffetti hinnangul tuleb neljandik ettevõtte tegevuskasumist autoritasudest, mida Google maksab Apple'ile Safari veebibrauseri vaikeotsingumootorina kasutamise eest. Need kuni 20 miljardi dollari suurused aastased maksed võivad lähitulevikus kaduda, kuna USA föderaalkohtunik kuulutas tegevuse monopolivastase seaduse alusel ebaseaduslikuks.

Turgu mõjutas ja kolmapäevane uudis, et teine ​​föderaalkohtunik leidis, et ettevõte on oma rakendustepoe maksesüsteemiga seadust rikkunud.

Apple ei soovi mitte ainult värskendada oma tootesarju, vaid üritab järele jõuda ka tehisintellekti kasutuselevõtus. Firma on lubanud oma seadmetes pakkuda uusi tehisintellekti kasutamise võimalusi, kuid seni on need uuendused viibinud.

Cook ütles, et ettevõte vajab rohkem aega, et pakkuda oma virtuaalassistent Sirile isikupärastatud AI-funktsioone, mis vastavad ettevõtte kvaliteedistandarditele.