Trump tahab välismaal toodetud filmidele 100-protsendist tollimaksu

Trump ütles pühapäeval Truth Socialis avaldatud postituses, et on andnud loa kehtestada välismaal toodetud filmidele 100-protsendine tollimaks, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ). Ta ütles, et see on vastus maksusoodustustele sellistes riikides nagu Kanada ja Ühendkuningriik, mis on meelitanud märkimisväärse hulga Hollywoodi filmitegijaid oma teoseid välismaal üles võtma.

"Ameerika filmitööstus on väga kiiresti SUREMAS," kirjutas president. Ta nimetas rahvusvahelisi filmitegemise stiimuleid teiste riikide kooskõlastatud pingutuseks ja seega riikliku julgeolekuohuks. "Lisaks kõigele muule on see ka sõnumite ja propaganda saatmine!" kuulutas Trump.

Selle aasta üks menufilme "Minecrafti film" ("A Minecraft Movie") filmiti Kanadas. Mõned suve suurimad lavastused, sealhulgas "Võimatu missioon – viimane arveteõiendamine" ("Mission: Impossible - The Final Reckoning") ja "Jurassic World Rebirth", valmisid samuti peamiselt või täielikult väljaspool USA-d, märkis The World Journal.

Leht lisas, et eriti on Londonist saanud Hollywoodi lavastuste õitsev keskus. Disney Marvel Studios filmib seal kahte peatselt ilmuvat Avengersi järge.

Trump ütles, et volitas kaubandusministeeriumi ja USA kaubandusesindajat viivitamatult alustama välismaal tehtud filmidele 100 protsendi suuruse tollimaksu kehtestamise protsessi.

"Me tegeleme sellega," postitas USA kaubandusminister Howard Lutnick pühapäeval.

Pole selge, kuidas selline tollimaks toimiks, sest filmid ei ole füüsilised kaubad, mis liiguvad läbi sadamate nagu enamik tollimaksudega hõlmatud kaupu. Trumpi administratsioon peaks tollide kohaldamiseks kindlaks määrama, kuidas filmi väärtust määrata, samuti milline oleks künnis selle impordiks liigitamiseks.

Kui teised riigid kehtestaksid vastastikused tollid, võiks see samas kahjustada ka Hollywoodi stuudioid, kuna enamik suure eelarvega teenib valdava osa oma tulust välismaal. Ameerika Filmiliidu (Motion Picture Association of America), mis on Hollywoodi suuremate stuudiote ja voogedastusfirmade lobigrupp, ning Valge Maja esindajad ei vastanud kommentaaritaotlustele kohe.

Trump nimetas jaanuaris näitlejad Jon Voighti, Mel Gibsoni ja Sylvester Stallone'i oma Hollywoodi erisaadikuteks. Ta ütles, et nad aitavad tagasi tuua Hollywoodi äri, mis oli välisriikidesse kaduma läinud.

"Need kolm väga andekat inimest on minu silmad ja kõrvad ning ma teen ära, mida nad soovitavad," ütles ta.