Valijate hulga vähenemine Kirde-Eestis valimisjaoskondade hulka ei kahanda

Eelmistel kohalikel valimistel oli Narvas 43 000 valijat. Sel sügisel, ilma Venemaa ja Valgevene kodaniketa, on valijaid 15 500 võrra vähem. Võttes arvesse Vene kodanike valimisaktiivsust, võib arvata, et 7000 Narva elanikku seekord valima ei tule.

Narvas kaaluti valimisjaoskondade arvu vähendamist, kuid õigeks seda ei peetud. Valimas käivad peamiselt eakad inimesed, kes on oma jaoskonnaga harjunud, nentis Narva linnasekretär Üllar Kaljuste.

"Eelnev kogemus valimisjaoskondade arvu vähendamise, asukohtade muutmise osas on tekitanud valijates väga suure segaduse ja kui me tekitame veel mingeid lisaprobleeme jaoskondade vähendamisega, siis see suure tõenäosusega tingib valijaskonna veelgi suurema vähenemise. Liiga palju ühekorraga Narva valija jaoks," rääkis Kaljuste.

Narvas on kaheksa valimisjaoskonda ning neid võiks vähem olla ehk järgmistel riigikogu valimistel.

"Vaatame need valimised ära, kuidas need valimised laabuvad, kui suur see osavõtuprotsent saab olema ja siis saab juba värskete andmete pealt teha need otsused. Selge on see, et mingi aeg tuleb jaoskondi hakata ka kokku tõmbama," ütles Kaljuste.

Ka Kohtla-Järve ei kavatse valimisjaoskondade arvu vähendada, kuigi valimisõiguse äravõtmine puudutab umbes 6000 inimest.

"Tõsi ta on, et valijaid jääb vähemaks, aga inimestel on harjumus käia nendes jaoskondades ja tegelikult kohalikel valimistel on meie inimesed ka olnud üsna passiivsed. Nii et kui me võtame ka neid võimalusi vähemaks, siis see vähendaks ka meie linnavolikogu legitiimsust. Seda me ka ometi ei taha," rääkis Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo.

"Tõesti, Tallinn on seda teinud, aga Tallinnas on valimisaktiivsus olnud märksa suurem ja see on see koht, kus me ei hakka praegu kokku hoidma," lisas Kaselo.

Kuid riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel kaalutakse Kohtla-Järve väiksemates, alla tuhande elanikuga linnaosades, eelhääletamise ajaks mobiilseid valimisjaoskondi.

"Väikelinnaosades võib tulla tulevikus kõne alla see, et sama koosseis liigub ühest linnaosast teise eelvalimistel. Seal tõesti ei ole võib-olla mõistlik nii pikalt teha seda ajaliselt," märkis Kaselo.

Sillamäel, kus valijaskond kahaneb umbes 40 – 45 protsendi võrra, kavatseb linnavõim ühest valimisjaoskonnast loobuda. Eelmistel kohalikel valimistel oli neid kolm, nüüd piisab linnasekretäri Andrei Ionovi sõnul kahest. Viimastel riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel tuldi Sillamäel toime ühe valimisjaoskonnaga.