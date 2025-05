Infortar ostab Estonia Farmid

Tehingu hinda börsiteatest ei selgu ning pooled seda ilmselt ka ei avalda. Omanikuvahetuse lõpuleviimiseks on vaja veel kooskõlastust konkurentsiametilt ja täiendavaid toiminguid. Ostu aitab rahastada Swedbank.

Estonia Farmide juhatuse liikme Jaanus Marrandi sõnul on firma kasvanud üheks tugevamaks põllumajandusettevõtteks Eestis. "Edasise arengu tagamiseks on vaja aga investeerida ja võtta riske mahus, mida senised omanikud ei pea enam endale võimalikuks. Oleme olukorras, kus järgmised sammud võiks teha juba uus ambitsioonikas omanik," märkis Marrandi.

"Eesti olulisemad loodusvarad on toit, puit ja maavarad, nendele toetub meie tänane ja homne majandus. Eestis on viljakad põllumaad ja meie piimatoodang paistab piirkonnas silma kõrge kvaliteediga – piimatööstus on kindlasti valdkond, kus suudame ka rahvusvaheliselt konkureerida," kommenteeris Estonia Farmide ostu Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Eelmise aasta lõpus teatas soovist osta Estonia Farmid Trigon Capitali juht Joakim Helenius. Eesti suurim põllumajandussektori tehing kukkus aga läbi, sest kaasfinantseerimist lubanud pank loobus viimasel hetkel tehingust suurte riskide tõttu.

Estonia Farmid tootmine Autor/allikas: Estonia Farmid

Estonia Farmid OÜ omab osalust kolmes põllumajandusettevõttes: Estonia OÜ, Kabala Agro OÜ ja Sõrandu Farm OÜ, andes tööd ligi 150 inimesele. Põllumajandusgrupi kasutada on Türi ja Järva vallas kokku 9400 hektarit haritavat maad, millest üle 6000 hektari kuulub ettevõtte omandisse.

Kontserni lüpsifarmid asuvad Kesk-Eestis Oisus, Taikses ja Kabalas, kus on kokku 5200 lüpsilehma ja noorlooma. Estonia lüpsifarmi lehma keskmine piimatoodang on Eesti kõrgemaid, ulatudes 13 300 kilogrammini.

Lisaks piimatoodangule kasvatab ettevõte aastas 27 000 tonni teravilja ja rapsi. Estonia Farmid OÜ-le kuulub 40 protsendi suurune osalus Oisu biogaasijaamas, mis vähendab piimatootmisega seotud süsiniku jalajälge.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust Tallink Grupis, 100-protsendilist osalust Elenger Grupis (endine Eesti Gaas) ning ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades.