Ringkonnakohus mõistis Kuusemaa laibarüvetamise süüdistuses õigeks

Tallinna ringkonnakohus nõustus Pärnu maakohtuga, et Kairi Kuusemaa on oma vastsündinud lapse tapmises süüdi. Samas tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osas, mis puudutas laibarüvetamist ning mõistis Kuusemaa selles süüdistuses õigeks.

Nn Suure-Lähtru imikusurma kaasuses jäi jõusse maakohtu otsus karistada Kuusemaad imiku tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu vangistusega, teatas ringkonnakohus.

Pärnu maakohtu 20. veebruari otsusele esitasid apellatsioonid nii Kairi Kuusemaa kaitsja Robert Sarv kui ka prokuratuur. Kuusemaa kaitsja vaidlustas maakohtu järeldused, mis puudutasid süüdistatava teadlikkust rasedusest ja eesootavast sünnitusest ning samuti imiku surma põhjuse.

Prokuratuur taotles oma apellatsioonis maakohtu otsuse osalist tühistamist ja uue otsuse tegemist, millega mõistetakse Kuusemaa süüdi ka laibarüvetamises. Nimelt lõpetas maakohus laiba rüvetamise süüdistuses menetluse, leides, et tegemist võib olla väärteoga.

Ringkonnakohus nõustus tõendeid hinnates maakohtuga, et süüdistatav teadis oma rasedusest vähemalt alates 21. detsembrist 2023. aastal ning sünnitus ei olnud tema jaoks ootamatu sündmus. Kuusemaa internetiotsingute ajaloo tõttu on kolleegiumi hinnangul võimatu väita, et naine oma rasedusest mitte midagi ei teadnud.

Ringkonnakohus leidis, et vastsündinu nabanööri katkestas süüdistatav, kuid Kuusemaale ei saa ette heita vastsündinu tapmist nabanööri rebimise tõttu tekkinud verekaotuse põhjustamise läbi. Kohus märkis, et vastsündinul tekkis hingamispuudulikkus, sest Kuusemaa lämmatas ta.

Kolleegium nõustus maakohtuga, et laibarüvetamist ei saa Kuusemaale ette heita, kuna tõendite kogum viitab arvestatavale võimalusele, et süüdistatav võis lapse surnukeha kiirustades matta. Seda süüdistus Kairi Kuusemaale ette ei heitnud.

Ringkonnakohus leidis, et surnukehast vabanemine oli kantud eesmärgist oma tegu varjata ning väärteomenetlust imiku surmast teatamata jätmises ei ole põhjust alustada. Seetõttu mõistis kohus Kuusemaa nimetatud süüdistuses õigeks.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Tänavu veebruaris mõistis Pärnu maakohus oma lapse tapmises süüdistatud Kairi Kuusemaa süüdi ja karistas teda kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega. Karistuse kandmise algus on eelmise aasta 9. märts.