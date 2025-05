ERR Saksamaal: Merzi põrumist esimeses voorus nähakse märgina nõrkusest

Saksamaa uue valitsuse lubaduste keskmes on julgeolek, majandus ja migratsiooni piiramine. Ootused neile on suured, aga eilne tagasilöök kantslerivalimistel näitas, et otsuseid tuleb teha hapral pinnal.

Pärast pretsedenditut kahte hääletust kantsleriks tõusnud Friedrich Merz sai lõpuks eile õhtul ameti oma eelkäijalt üle võtta.

Ajalehed on kolmapäeval mõistagi täis kirjeldusi teisipäevast Bundestagis ja kantslerikandidaadi põrumist esimeses voorus nähakse vähem või rohkem nõrkuse märgina.

"See nõrgestab teda, sest ta teab nüüd, et mõlemas parteis on omajagu inimesi, kes teda umbusaldavad ja iga seadusandlik akt, mida ta tahab parlamendis vastu võtta, peab saama kokku selle enamuse ja ta vajab neid inimesi. Ta peab

nüüd püüdma neid inimesi enda poole võita ja luua usaldust," sõnas väljaande Zeit poliitikatoimetaja Ferdinand Otto.

Ootused uuele valitsusele on aga suured ja analüütikud usuvad, et välis- ja julgeolekupoliitikas asub Saksamaa julgemalt tegutsema.

"Olaf Scholz toetas samuti Ukrainat, aga ta tegi seda alati ilma jõuta ja leigelt. Friedrich Merz tundub arusaavat, et see on ka meie julgeoleku otsestes huvides, et Ukraina ei ebaõnnestuks sõjas Venemaaga. Ma arvan, et Friedrich Merz peab ühiskonda ette valmistama uueks mõtlemiseks," ütles USA Saksamaa Marshalli fondi teadur Markus Zeiner.

Uus koalitsioon on lubanud suurendada riigikaitse rahastamist, turgutada majandust, suuri taristuinvesteeringuid ning migratsiooni piiramist. Samal ajal on toetus peaministriparteile kahanemas ja hoopis paremradikaalne AfD tõusmas. Osalt on selle taga lubadustest taganemine.

"Näiteks rahandus, kus Friedrich Merz lubas eelarve tasakaalu viia, aga koalitsioonileppes läks teist teed ja lubas mitmeid uusi laene, see võis tekitada rahulolematust paljudes inimestes Saksamaal," ütles Otto.

Suhtumised äsja tööle asunud valitsusse on mitmesugused.

"Ausalt öeldes ootan, et nad tööle hakkaksid ja meie probleeme lahendaksid," sõnas Saksamaa kodanik Stefanie.

"Härra Merz ei ole küll see mees, keda ma armastan. See on üldine arvamus, mis vastu kajab igal pool," ütlesid Irene ja Doris.