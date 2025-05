Prantsusmaa ja Saksamaa loovad ühise kaitsenõukogu

"Me loome Prantsuse-Saksa kaitse- ja julgeolekunõukogu, mille eesmärk on kohtuda regulaarselt, et anda vastuseid meie ühistele strateegilistele väljakutsetele," ütles Macron.

Teisipäeval kantsleriks saanud Merz on Ukraina toetaja ning lubanud taastada Saksamaa juhtiva rolli maailmas.

"Me rakendame ühiseid meetmeid, et tugevdada veelgi Euroopa julgeolekut ja kaitsevõimet," ütles Merz.

Prantsuse ametnikud lootsid juba varem, et Merzi juhtimisel paraneb kahe riigi vaheline läbisaamine.

Merz ise sõidab kolmapäeval Pariisist edasi Varssavisse.