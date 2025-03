Macron kutsus Vene ohule vastu seisma

"Venemaa oht on siin ja see mõjutab Euroopa riike, mõjutab meid," ütles Macron oma telekõnes, mida vahendas väljaanne Politico. "Ma tahan uskuda, et USA jääb meie kõrvale, kuid me peame olema valmis, kui nad seda ei tee," lisa ta.

Macron hoiatas, et suhteline rahu, mida Lääne-Euroopa on saanud oma pinnal pärast Teise maailmasõja lõppu nautida, näib olevat lõppemas ja et maailmajagu peab valmistuma tulevikuks, tugevdades oma kaitset.

"Meie põlvkond ei lõika enam rahu dividende. Meie asi on tagada, et meie lapsed saaksid homme dividende meie võetud kohustustelt," lisas ta.

Prantsusmaa presidendi kõne eelnes neljapäeval Brüsselis peetavale kriisitippkohtumisele, kus Euroopa Liidu 27 liidrit arutavad, kuidas suurendada kaitsekulutusi ja toetada Ukrainat pärast Washingtoni korduvaid signaale, et riik on Euroopast eemaldumas ja rahulepingu sõlmimise lootuses Venemaa suhtes leplikumaks muutumas.

Washington peatas Kiievile sõjalise abi andmise ja lõpetas luureandmete jagamise Ukrainaga pärast eelmisel nädalal toimunud USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumist.

Macron andis mõista, et tema arvates ei saa Ukrainat rahu saavutamisel maha jätta, samuti ei tohiks Euroopa leppida relvarahu sõlmimisega ilma piisavate julgeolekugarantiideta. Ta lisas, et kohtub nende riikide sõjaväeametnikega, kes on valmis lähiajal saatma Ukrainasse rahuvalvejõude – kes lähetatakse kohale alles siis, kui lahingud on lõppenud –, et tagada tulevast relvarahu.

Macron süüdistas ka Moskvat [Prantsusmaa] piiride kompamises nii sõjalisel kui ka küberrindel, ning rõhutas, et Venemaa on muutnud sõja Ukrainas globaalseks konfliktiks.

Et selle ohuga ilma USA-ta toime tulla, ütles Macron, on ta otsustanud avada strateegilise debati Prantsusmaa tuumaheidutuse laiendamise üle, et kaitsta Prantsusmaa Euroopa-liitlasi.

Sama mõtet on propageerinud ka Saksamaa eeldatav uus liidukantsler Friedrich Merz, märkis Politico.

Kodumaal soovib Macron, et Prantsusmaa suurendaks kaitsekulutusi üle kolme protsendi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Ta ütles, et uued investeeringud ei tohiks kaasa tuua täiendavat maksustamist, kuigi majandusminister Eric Lombard tõi hiljuti välja rikaste maksustamise kui viisi, kuidas kaitsekulutusteks raha koguda.