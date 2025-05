Presidendipaar väisas emadepäeva kontserti Kehras

Ärevatel aegadel lükkavad paljud lapsevanemaks saamise edasi ja Eesti iive on saja aasta madalaim. President Alar Karise sõnul on nii paremaid kui ka halvemaid aegu ja praegu jääb üle loota, et varsti hakkab taas rohkem lapsi sündima.

"Eks riigiisade ülesanne on tagada, et see keskkond, kus me täna elame, laste saamist soodustaks ja noored tahaksid lapsi saada, aga kedagi sundida lapsi tegema ei ole võimalik," ütles Karis.

Koorijuht Heli Karule on see teine kord olla emadepäeva suurkontserdi osaline. Üheksa aasta eest pälvis ta aasta ema tiitli.

Toona tutvustati koorijuhti kui kolme lapse ema, aga ka kui sadade laululaste vaimset ema. Karu sõnul on ta õnnelik, sest kõik lapsed on tublid, nii omad kui ka laululapsed ja kui kõik läheb hästi siis laulupeole läheb ta üle 200 lauljaga.

"Kõige suurem rõõm ongi näha seda, kui sa oled jõudnud lasteni viia maast madalast sellise sisukuse, õiged väärtused anda ja näha, et nad nendes käivad. Kõige raskem on võibolla, ma mäletan esimest hetke, kui mu vanem poeg oli kodust välja lennanud, et võib olla see lapse elule edasi andmine, et siis oled küll ema, aga nad ei ole sinu juures enam," sõnas Karu.

Üks Karu kunagistest laululastest on Eestit 2009 aastal Eurovisioonil esindanud Sandra Nurmsalu, kes täna viie lapse emana ise esines. Nurmsalu sõnul on emaks olemine täis rõõmu, aga ka väljakutseid, aga see annab elule eheda mõtte.

"Ma arvan, et mind on lapsed õpetanud kõige rohkem olema andev ja isetu. Võib olla see on see, mida lapsed õpetavad kõige rohkem, lihtsalt kulgeda elus ja tunda rõõmu ja mitte muretseda sellepärast, kas mul nüüd oma asjad jäävad tegemata või kui raske kuskil on. Et jah pigem see tõeline andmisrõõm on see, mida lapsed õpetavad," ütles Nurmsalu.

Nii laulja kui ka tantsijana esinenud Ingel iseloomustas oma ema Triinu nii:

"Ta on kõiges hea, milles ta tahab hea olla," ütles ta.

Inglil on neli õde-venda ja suures peres kasvamine on tema sõnul tore. "See, et me saame kogu aeg mängida üksteisega ja ei ole puudus mängukaaslastest, kui just keegi ära ei ole," ütles Ingel.