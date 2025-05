Berliin võib vabatahtlike puuduse korral taastada kohustusliku ajateenistuse

Pistorius ütles, et sel aastal algab uus värbamisprogramm, mille raames tahab riik teha armee tugevamaks.

"Oleme kokku leppinud, et tugineme esialgu teenistusele, mis on esialgu vabatahtlik. Selle eesmärk on julgustada noori, et nad teeniksid oma riiki. Ja ma ütlen seda ausalt: rõhk on sõnal esialgu. Seda juhuks, kui me ei suuda värvata piisavalt vabatahtlikke," ütles Pistorius.

Saksa armee on kehvas seisus, Vene oht aga süveneb.

Bundeswehri read on jäänud aga juba hõredaks, Saksa armee isikkoosseis on vähenenud umbes umbes 180 000 sõdurini. Saksamaa peatas ajateenistuse 2011. aastal, kuid sõja puhkemine Ukrainas tõi päevakorda selle taastamise. Riik vajab nüüd juurde kümneid tuhandeid sõjaväelasi.

Saksamaa uus kantsler Friedrich Merz lubas samas kolmapäeval, et tema valitsuse eesmärk on teha Saksa sõjaväest Euroopa tugevaim armee.

Kantsler kinnitas, et valitsus annab Bundeswehrile kõik finantsressursid, mida on vaja, et riigi tavapärane sõjaline võimekus muutuks Euroopa kõige tugevamaks.