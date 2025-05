Väätsa lasteaia lastel oli neljapäeval suur istutuspäev

Väätsa lasteaias oli suur istutuspäev, sest jaheda kevade tõttu said taimed ja seemned mulda alles täna. Lasteaial on suur aed, kust ei puudu ka lille- ja köögiviljapeenrad, majake kanadele ja nüüd siis ka uhke kasvuhoone.

Tänane hommik Väätsa lasteaias oli eriline - kõik kibelesid õue, et aknalaual sirgunud kurgi-, tomati- ja arbuusitaimed kasvuhoone rammusasse peenrasse istutada. Lisaks külvati kõrvitsaid, herneid, ube ja tilli.

Kuueaastane Ilene "Päikesekiirte" rühmast istutas kõrvitsaid ja tomateid.

"Me kasvatasime need toas. Nad olid seal akna peal ja seal nad kasvasid. Tegime augu ja istutasime kasvuhoonesse," ütles väike Ilene.

Kuueaastane Kristjan teadis, miks on oluline taimed just kasvuhoonesse istutada.

"Kui soojemad ajad on siis on palju soojem nendel olla õues," lausus poiss.

Väätsa lasteaia õueala on suur ja lapsed on saanud sõrmed mulda pista juba varasematelgi aastatel, aga tänu PRIA abile kerkis lasteaia hoovile nüüd ka uhke kasvuhoone.

"Öökülmad on päris pikalt kestnud ja ega me ei julgenudki neid kohe tuua välja. Alles see nädal vaatasime, et oleks juba aeg. Taimed on väga välja veninud ja ilmad on veidi soojemaks läinud," ütles "Päikesekiirte" rühma õpetaja Kersti Morel.

Väätsa lasteaia "Paikäpp" direktori kohusetäitja Kärt Sarapiku hinnangul on oluline lastele õpetada, kuidas toitu ise kasvatada.

"Lapsed ikkagi arvavad, et marjad tulevad meil poest ja munad tulevad meil poest, siis me üritamegi neile õpetada, et tegelikult see päris niimoodi ei ole ja kindlasti õpetada ka sellist hoolivat suhtumist loodusesse," lausus Sarapik.