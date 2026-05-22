Läti ministeerium: Air Baltic sai kätte osa 30 miljoni euro suurusest laenust

Samas ei avalikustanud ministeerium laenu intressimäära, väites, et see määrati kindlaks vastavalt riigikassa metoodikale ja turutingimustele.

Laenu tagasimaksegraafik algab 31. mail. Täielik tagasimakse tehakse käesoleva aasta 31. augustiks, teatas ministeerium.

Transpordiministeerium selgitas, et laenutingimuste kohta ei saa täpsemaid üksikasju avaldada, kuna ettevõte on reguleeritud turu emitent ja järgib Euroopa Liidu turukuritarvituse määrust (MAR).

Samas rõhutas ministeerium, et transpordiministri korraldusel moodustatud töörühm teostab järelevalvet Air Balticu tegevuse, sealhulgas laenuvahendite kasutamise üle.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,337 miljoni euroni, mis on 2,7 korda vähem kui 2024. aastal. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,344 miljoni euroni.

Air Balticu esindajad selgitasid, et lennufirma esimese kvartali kahjumit mõjutasid valuutakursside kõikumised, finantseerimisega seotud kulud, vähenenud kommertstoetus ja jätkuv kulusurve mitmes kategoorias.

2025. aastal vedas lennufirma oma liinivõrgus kokku 5,2 miljonit reisijat, mis on 1 protsent rohkem kui 2024. aastal.